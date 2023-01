Georgina Rodríguez impuso moda en un parque de diversiones con un un atuendo de más de 60 mil dólares

Su romance trascendió en 2016. (Foto Instagram: @georginagio)

Georgina Rodríguez recurrió a su cuenta de Instagram para compartir con sus 45 millones de seguidores unas fotografías que tomó durante una tarde familiar. En esta ocasión, la modelo argentina de 28 años presumió su reciente visita a un parque de diversiones de Arabia Saudita en compañía de Cristiano Ronaldo, sus hijos e hijastros, pues se mudaron a dicho país desde que el reconocido delantero portugués firmó con el equipo de futbol Al-Nassr.

Las postales se viralizaron en redes sociales, pero no precisamente por la complicidad que transmiten los integrantes de la familia en cada una de ellas, sino por el lujoso atuendo que lució Georgina Rodríguez. Y es que la modelo llenó de glamur los pasillos del centro de diversiones con un atuendo que superaría un millón de pesos mexicanos.

Los primeros accesorios que impactaron a los internautas fueron unas botas altas de piel con tacón de “aguja” que costarían cerca de mil 204 dólares según FarFetch. Aunque se desconoce con precisión cuál es la marca de los zapatos, tiene muchas similitudes con unos que lanzó la marca italiana Le Silla. Fue precisamente el calzado de Georgina lo que más llamó la atención, pues la mayoría de los usuarios de redes sociales aseguraron que visitan ese tipo de lugares con tenis para mayor comodidad.

“Por qué no se viste como la ocasión, no sé, unos tenis, más cómoda. A veces la veo vestida con mucha que no tiene un buen asesor, como cuando fue a ver los partidos”. “Muy exagerado ir a un parque con esa forma de vestir; tan incomodo tan irreal .. solo busca ser ella el centro de atención.. en fin es mi punto de vista”. “Lo único que puedo ver acá son sus tacones en un parque jajaja me da risa y admiración , pero en mi caso estaría llorando y caminando a un cm por minuto”, fueron algunas reacciones.

(Captura de pantalla: farfetch.com)

La modelo también portó unos skins jeans grisáceos y una blusa blanca aparentemente de manga larga con cuello de tortuga. Otra prenda que cuyo valor sorprendió a los internautas fue una chaqueta bicolor blanco y negro de Cayet, una marca portuguesa. Esta pertenecería a su línea Número Dos y, de acuerdo con su página oficial, costaría mil 585 dólares.

(Captura de pantalla: farfetch.com)

No obstante, el accesorio que sin lugar a dudas se robó las miradas fue su bolso de mano elaborado con piel -terminado de cocodrilo- con candado bajo el sello Hermès. Según la página de ventad Farfetch, quien desee adquirir una pieza como esta tendría que desembolsar 60 mil 251 dólares. Y es que al parecer se trata de una pieza que ya no está en existencia.

Por lo tanto, una persona que quiera replicar el outfit de Georgina Rodríguez tendría que ahorrar cerca de 64 mil dólares.

La modelo se quedó con los muñecos de peluche que ganaron Cristiano y sus hijos. También se subí a un carrusel. (Fotos Instagram: @georginagio)

¿Por qué Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo pueden vivir en Arabia Saudita sin estar casados?

El futbolista portugués firmó un contrato por dos años con el club deportivo Al-Nassr de Arabia Saudita, un país donde está penado vivir en unión libre. Sin embargo, esta ley no habría sido un impedimento para que se mudara con su pareja y sus hijos. Y es que de acuerdo con información que brindaron dos abogados saudíes especializados en Derecho Civil para la agencia EFE, las autoridades islámicas habrían hecho una excepción.

“Aunque las leyes del reino todavía prohíben la convivencia sin un contrato de matrimonio, las autoridades han comenzado recientemente a hacer la vista gorda y ya no persiguen a nadie, aunque estas leyes sí se utilizan cuando hay un problema o un delito”, declaró un abogado.

