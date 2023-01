Shakira hizo dedicatoria para agradecer el “debut más grande de la historia de la música latina”

Solo en YouTube, en las primeras 24 horas, logró 60 millones de reproducciones, destronando a Despacito como el estreno más visto en la plataforma. Infobae.

Shakira y Bizarrap no paran de romper récords con la Music Sessions #53. Además de lograr 60 millones de reproducciones en YouTube, destronando a Despacito como el video más visto en su estreno, la nueva canción de la barranquillera y el productor argentino se posicionó, con 14.4 millones de streams en Spotify como el “debut más grande de la historia de la música latina”.

La barranquillera agradeció a sus seguidores a través de Instagram por este nuevo logro en su carrera, que según ella, no se esperaba, a sus 45 años, llegar directo al número uno en el mundo y con una canción en español. Así lo escribió en su publicación en la red social.

“Lo que para mí era una catarsis y un desahogo jamás pensé que llegaría directo al número uno del mundo a mis 45 años y en español”.

En seguida, la barranquillera se dirigió a las mujeres que defienden lo que sienten y piensan, y alzan la mano cuando no están de acuerdo, diciendo que ellas son su inspiración.

“Quiero abrazar a las millones de mujeres que se sublevan ante los que nos hacen sentir insignificantes. Mujeres que defienden lo que sienten y piensan, y alzan la mano cuando no están de acuerdo, aunque otros levanten las cejas. Ellas son mi inspiración. Y este logro no es mío si no de todas. Hemos de levantarnos 70 veces 7. No como nos lo ordena la sociedad, sino de la manera que se nos ocurra, la que nos sirva para salir adelante por nuestros hijos, nuestros padres y por aquellos que nos necesitan y esperan en nosotras”.

La cantante barranquillera se dirigió a las mujeres diciéndoles que son su inspiración. Shakira/Instagram.

Shakira destacó editorial de periódico colombiano

La cantante barranquillera publicó en sus 'InstaStories' dos párrafos de la editorial de un diario de su ciudad natal. Shakira/Instagram.

Las reacciones a la nueva canción de Shakira no han parado. No solo famosos y no famosos han salido a elogiar la BZRP Music Sessions #53, también hay quienes la han criticado, bien sea por la letra, en la que los sablazos e indirectas a Gerard Piqué son la constante, o por la forma que ha gestionado la ruptura con el exfutbolista y su infidelidad.

Sobre estos últimos es que trata la editorial de El Heraldo, el periódico más importante de Barranquilla, la ciudad natal de Shakira, que salió en defensa de, tal vez, la hija más ilustre de la Arenosa. La cantante publicó en sus InstaStories dos párrafos, en los que la directora del medio, Erika Fontalvo, a criticó a “quienes se arrogan el derecho de fungir como miembros de una policía de las buenas costumbres o las formas elegantes para espetarles a las mujeres entusadas cómo manifestar su tristeza o enojo de acuerdo con las normas convencionales se equivocan”.

La periodista también se refirió a los “advenedizos inquisidores del siglo XXI”, de los que señala “tanto su impertinencia como arrogancia” advirtiendo que estas “son directamente proporcionales a su falta de empatía o comprensión para reconocer e identificarse con quien ha sido capaz de sublevarse contra el dolor, la mentira y la humillación”.

La directora del periódico barranquillero calificó la canción de Shakira como un “poderoso manifiesto feminista”, que se alzo como “un fenómeno social sin precedentes que superó en sí mismo su dimensión musical”.

Al volverse a referir sobre quienes han criticado a la cantante barranquillera, Fontalvo les ‘echó en cara’ que “mientras pontifican, desconociendo el poder sanador, absolutamente catártico, de cantarles en la cara unas cuántas verdades a quienes te han destrozado la vida, Shakira factura y de qué manera”.

Finalmente, la periodista, que también es oriunda de Barranquilla, concluyó su editorial escribiendo el siguiente párrafo, uno de los dos que Shakira publicó en sus InstaStories:

“La proclama autobiográfica de Shakira incomoda. Es lo que hacen los artistas y ella lo es. Que no se olvide. Piqué dañó a la loba que ahora aúlla en su contra. Esta diva implacable rompe esquemas sobre los convenientes silencios alrededor de las rupturas de parejas famosas y pudientes, alecciona a otras mujeres sobre cómo empoderarse tras ser despreciadas y exhibe públicamente con extraordinaria dignidad su corazón roto en mil pedazos. Nada más épico que vengarse con talentosa furia tras amar sin límites y ser traicionado. Fin de la historia. Para qué las sutilezas cuando sobran razones para liberarse del opresor corsé de la lastimera mujer despechada. Shakira señaló un camino que difícilmente muchas de sus seguidoras desandarán”

