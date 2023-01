Shakira destrona a Despacito en YouTube y se convierte en el video en español más visto en 24 horas

La canción alcanzó más de 60 millones de vistas en 24 horas.

Sessions #53 de Bizarrap con Shakira direccionó los temas de conversación en el mundo. Su video en YouTube se convirtió en el más visto en español durante las primeras 24 horas.

La canción generó mucha expectativa previo a su estreno por la filtración de la letra, que hablaba del rompimiento entre la cantante colombiana y Gerrard Piqué.

Muchas personas estuvieron pendientes de su lanzamiento, porque al pasar 11 horas del lanzamiento ya sumaba más de 25 millones de vistas en la plataforma de Google y al cumplir las 24, superó los 60 millones, con más de 300 mil comentarios.

Estos números ponen a Sessions como el video en español más visto en un su día de estreno en YouTube, superando a Despacito de Luis Fonsi y Daddy Yankee, un éxito en 2017 y una tendencia que con el tiempo la ubicó como uno de los videos más vistos de la aplicación.

A nivel mundial, la canción de Shakira y Bizarrap entró en los 15 videos más vistos en las primeras 24 horas, muy cerca de meterse en el top 10, que tiene un amplio dominio de BTS.

Te puede interesar: Shakira, Bizarrap y Piqué marcan las tendencias en TikTok, Instagram y Twitter

La canción alcanzó más de 60 millones de vistas en 24 horas.

Los videos más vistos en sus primeras 24 horas

Esta no es la primera vez que Shakira genera un impacto así con una de sus canciones. Recientemente, con Monotonía consiguió 24 millones de vistas en el día de su estreno, lo que le permitió meterse entre los 40 videos más vistos en 24 horas, cerca de Hello de Adele (27,7 millones) y Gentleman de PSY (36 millones).

Además, la música latina tiene otras representantes en este ranking, además de Despacito que tuvo 33 millones, Nicky Jam y J. Balvin llegaron a 29.7 millones de reproducciones en las primeras 24 horas con su tema X.

El top 10 tiene un amplio dominio por las bandas surcoreanas de K-Pop, aunque el décimo puesto no quedó muy lejos para Shakira y Bizarrap. Este es el listado de los videos más vistos en sus primeros 24 horas de publicación:

1. BTS – Butter (108,2 millones de reproducciones)

2. BTS – Dynamite (101,1 millones)

3. Blackpink – How you like that (86,3 millones)

4. Blackpink feat. Selena Gómez – Ice Cream (79 millones)

5. BTS feat. Halsey – Boy With Luv (74,6 millones)

6. LISA – LALISA (73,6 millones)

7. BTS – Permission to Dance (72,3 millones)

8. BTS – Life goes on (71,6 millones)

9. Guru Randhawa – Nain Bengali (71,4 millones)

10. Taylor Swift feat. Brendon Urie – ME! (65,2 millones)

Te puede interesar: La reacción de Antonio de la Rúa tras la sesión de Shakira con Bizarrap

La canción alcanzó más de 60 millones de vistas en 24 horas.

Tendencia en Google

En las búsquedas también queda reflejado el interés de los usuarios por saber todo lo que hay al rededor de la situación después de la publicación de la canción.

En Colombia domina los cinco temas de búsqueda, generando mucho interés la acusación de plagio de una tema de la venezolana Briella que se lanzó en 2022, el análisis del sector feminista por la letra de la canción y las reacciones frente las marcas mencionadas de relojes y autos.

Algo similar sucede en Argentina y España, donde también Shakira, Bizarrapp y Piqué están entre los términos más buscados por los usuarios en las últimas 24 horas, algunos consultando sobre quién es Clara Chía, la actual pareja del español, y sobre la carrera del productor argentino.

Seguir leyendo: