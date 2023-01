El Mindo parodió reacción de las amigas de Clara Chia a canción de Shakira

El creador de contenido caleño bromeó con la canción de Shakira y Bizarrap

La Music Session #53 entre Shakira y Bizarrap sigue dando de qué hablar en las redes sociales. Cada creador de contenido o marca ha encontrado la manera de realizar publicaciones, análisis y hasta ofertas con ocasión de la tiraera de la barranquillera a su expareja. El Mindo impactó con un video haciendo referencia a las amigas de Clara Chía.

El creador de contenido caleño, reconocido especialmente por sus videos de parodias graciosos, recreó cómo sería el momento en el que las amigas de Clara Chía acuden a consolarla tras escuchar la nueva canción de Shakira. Actualmente, la joven española de 23 años es la novia de Gerard Piqué y habría sido su amante mientras este seguía siendo pareja de la cantante colombiana.

“La amiga de Clara Chía dando moral después de la canción de Shakira”, escribió en el video el influenciador colombiano cuyo nombre de nacimiento es Armando Ortíz. En el video, una mujer hace de la nueva novia de Piqué y El Mindo se viste de mujer siendo la supuesta amiga de la española.

En la imagen, el exfutbolista barcelonés, Gerard Piqué y su nueva novia, Clara Chía Martí. Foto: archivo particular

Clara Chía aparentemente está llorando mientras escucha la nueva canción de la barranquillera. Sus lágrimas se deben a que en la canción Shakira habla de su separación con Gerard Piqué y hasta la menciona a ella, dando a entender que es una mala persona.

“No, no, no. Así no. Cálmate Claris”, le dice la supuesta amiga a la mujer cuando la ve llorando por la canción que se convirtió en el lanzamiento latino más exitoso en la plataforma de YouTube. “Sécate las lágrimas, no llores. Apenas escuché eso vine de una”, agrega la amiga sacando una botella de vino.

El consejo de esta amiga para la joven española es que no se tome la canción a manera personal. De hecho, hasta trata de convencerla de que Shakira no se refiere a ella ni a Piqué, sino a Antonio de la Rúa su anterior pareja. “Tampoco es para tanto, tú no puedes tomarte nada personal. Clara-mente no es para ti, el mundo no gira alrededor tuyo, como amiga tuya te lo digo”.

El influenciador caleño parodió la reacción que tendría una amiga de la joven española tras la 'tiraera' de Shakira a Gerard Piqué

Entonces la mujer procede a mostrarle a su amiga las partes de la canción en las que se menciona su nombre y el de su actual novio Gerard Piqué. en la Sesión 53 de Shakira y Bizarrap la colombiana canta: “tiene nombre de persona buena. Clara - mente no es como suena” y también “yo solo hago música, perdón que te sal - pique”.

Sin embargo, cuando la amiga escucha esas partes sigue insistiendo en que tal vez Shakira no se refería a ellos. “Estás escuchando mal, dice ‘Marta - mente no es persona buena, no eres tú”.

Luego escucha la parte en la que se refiere a Piqué y también le dice a Clara Chía que no tiene nada que ver con su actual novio. “¿Qué? No, dice ‘perdón que te sal - pipe’. El anterior ex de ella, Antonio Felipe de la Rúa. No lo tomes personal”, expresó El Mindo en el video.

Shakira menciona a Clara Chía y Piqué en su colaboración con Bizarrap

Como Clara Chía sigue sintiéndose mal por la canción, la amiga da otro argumento por el que no debería estar llorando por ese tema. “Digamos que hipotéticamente lo dice por ti, ella dice que es un Ferrari. viéndolo bien, un Ferrari es súper malo, es un carro súper bajito que se mete a un hueco y ahí queda. Además, mira cómo está de cara la gasolina, yo ando en mi Twingo”.

El video del creador de contenido caleño El Mindo se hizo viral en redes sociales, alcanzando más de 120 comentarios y siendo visto más de dos millones de veces. En los comentarios, los seguidores de Ortíz reaccionaron con risas por su originalidad en la grabación.

