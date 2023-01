“Estoy aquí porque soy negro”: así fue el irónico chiste con el que Jerrod Carmichael abrió los Globos de Oro 2023

En esta imagen proporcionada por NBC el anfitrión Jerrod Carmichael durante su monólogo en "Saturday Night Live". Carmichael será el anfritrión de los Globos de Oro en enero de 2023. (Will Heath/NBC vía AP)

El comediante Jerrod Carmichael fungió como presentador de los Globos de Oro 2023 y, con su característico sentido del humor, no dudó en hacer hincapié en las acusaciones de racismo que enfrentó la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood en años pasados.

Fue durante el monólogo inicial del comediante, donde tras estar bien plantado en el escenario y sin mayor preámbulo soltó: “Estoy aquí porque soy negro”.

Asimismo, el famoso se permitió algunos comentarios más al respecto y retomó de forma más directa la controversia.

“Este show, los Globos de Oro no fueron transmitidos el año pasado porque The Hollywood Foreign Press Association -que no diré que son una organización racista, pero que no tuvieron a ninguna persona afrodescendiente desde que George Floyd fue asesinado- así que... hagan con eso lo que quieran”, dijo y sacó algunas risas del público.

En su discurso inicial, Jerrod ilustró el momento en el que le ofrecieron ser el host principal de la 80° edición de los Globos de Oro y de forma irónica remarcó que se desconcertó en un inicio.

“Yo dije como: ‘Oh, espera un minuto, en un segundo estás preparando té en tu casa y al siguiente eres invitado para ser la cara negra de una organización blanca”, bromeó.

