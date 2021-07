Gwen Stefani y Blake Shelton ya se casaron y estas son las primeras fotos de la boda

Foto: Instagram @slicedotca

Después de que la pareja cumpliera 5 años de relación, Gwen Stefani se casó con el cantante Blake Shelton el sábado pasado en la casa que tiene el intérprete en Oklahoma, ya que solicitaron una licencia para su matrimonio y esta tenía una validez que vencía diez días después de su petición.

En las primeras fotografías obtenidas por la columna Page Six del New York Post se puede apreciar la capilla donde se celebró su unión, junto a una carpa blanca decorada con flores desplegadas a través de la estructura. La pareja ya había revelado que el evento sería discreto y en un entrono familiar, y así lo lograron los recién casados, otorgándose el “Sí, acepto”.

La pareja se conoció en el reality "The Voice" (Foto: Instagram @gwenstefani)

La noche de este lunes, Gwen compartió tres fotos en diferentes momentos de su boda; en la primera foto se le puede ver con su vestido de boda blanco, un atrevido escote y la cola del vestido extendida en el pasto, a su lado, Blake está tomándola de la cintura y dándole un beso en la frente, de fondo se puede apreciar el bosque y un sorprendente atardecer, dándoles una gran postal.

En la segunda foto se puede ver a la novia en un carrito de golf totalmente negro, decorado únicamente con un moño blanco, esto para lograr que el vestido de la prometida resaltara de manera total, además de que la cantante decidió usar botas del mismo color que su vestido. Stefani aparece con una gran sonrisa, remarcada con unos labios rojos, y mostrando el ramo a la cámara.

Se les considera una de las pajeras famosas más estables (Foto: Instagram @gwenstefani)

En la última instantánea se aprecia a la pareja besándose, ambos sostienen una copa de vino y a lado de ellos se ve el pastel de cinco pisos que está encima de una cama de rosas blancas, la decoración de la tarta nupcial también es blanca y con una decoración muy tradicional.

Las imágenes ya cuentan con más de 293 mil “me gusta” y más de 7 mil comentarios. En la descripción también agradeció a todos los invitados y las personas que le ayudaron a cumplir su matrimonio.

Los enamorados se conocieron en su participación como jueces del reality La Voz, en su versión estadounidense, su química era evidente desde la primer temporada, pero fue hasta el año 2015 en el que su amistad pasó a una relación, esto después de que se divorciaron de sus parejas en aquel entonces: Gwen del padre de sus tres hijos, el guitarrista Gavin Rossdale, y Blake de su segunda mujer Miranda Lambert.

Gwen y Blake suelen compartir su amor en varias imágenes a través de sus redes sociales (Foto: Instagram @gwenstefani)

La pareja se ha caracterizado por ser una de las uniones de famosos más estables en el mundo del entretenimiento estadounidense, incluso han trabajado en conjunto en dos temas: Go Ahead And Break My Heart, que formó parte del álbum de Shelton lanzado en 2016 y If I’m Honest que fue parte de los temas navideños que lanzó Stefani el año siguiente.

Fue en octubre de 2020 que se comprometieron y lo compartieron a través de sus redes sociales, mostrando el anillo y besando al cantante con la descripción “sí, por favor”.

Semanas después la diseñadora de moda compartió otra imagen con la leyenda “ella se va a casar”, y sostenía una copa en la mano en la que sostiene el anillo.

SEGUIR LEYENDO: