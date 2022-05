Backstreet Boys mostró su ADN, Gwen Stefani cautivó a fans y Sebastian Yatra quedó sin ropa en Tecate Emblema 2022

CIUDAD DE MÉXICO, 13MAYO2022. Asistentes al primer día del festival Tecate Emblema en su primera edición en el Autódromo Hermanos Rodríguez. FOTO: EDGAR NEGRETE/CUARTOSCURO.COM

Este fin de semana se llevó a cabo una edición más de Tecate Emblema, un festival de música que reúne a grandes artistas sobre un mismo lugar. Durante dos días, los mexicanos disfrutaron de impresionantes espectáculos en el Autódromo Hermanos Rodríguez, entre los que destacó el anhelado regreso de Backstreet Boys y Gwen Stefani, así como las presentaciones de dos solistas del momento: Danna Paola, Kenia Os y Sebastián Yatra.

El festival comenzó el pasado viernes 13 de mayo con los conciertos de Wiplash, Moore Kismet, Los rumberos, Kaia Lana, Fatima Pinto, Bratty, Young Bae, The Kid Laroi, Carly Rae Jepsen y Bratty. El escenario Dream Stage se prendió con la presentación de Danny Ocean, quien en los últimos años ha logrado posicionarse entre el gusto del público con sus éxitos Fuera del mercado, Tú no me conoces y Me rehúso, siendo este último tema el que puso a bailar a los asistentes.

(Captura: @dannocean/Twitter)

“Qué rico ayer el Tecate, gracias por tanto México”, tuiteó. Durante el festival se vivió un momento muy especial entre Danna Paola y Danny Ocean cuando ambos se mandaron un shout out debido a que sus presentaciones que se llevaron a cabo casi a la misma hora.

Danna Paola se presentó con éxito en Tecate Stage y conmocionó a sus fans al hacer una pausa para exigir justicia por todas las mujeres que han sido asesinadas en el país, en especial por Debanhi Escobar, joven de 18 años que desapareció en Nuevo León y su cuerpo fue encontrado al interior de una cisterna después de 13 días.

CIUDAD DE MÉXICO, 13MAYO2022. Backstreet Boys durante el primer día del festival Tecate Emblema en su primera edición en el Autódromo Hermanos Rodríguez. FOTO: EDGAR NEGRETE/CUARTOSCURO.COM

En punto de las 22:00 horas, Backstreet Boys subió al Tecate Stage enloqueciendo al público, pues la boy band que marcó a toda una generación regresó a México. Brian Littrell fue el primero en saludar y expresó unas palabras de cariño para todos sus fans: “Queremos demostrarles todo nuestro respeto, los amamos”.

Cantaron y bailaron a ritmo de New love, Show me the meaning of being lonely, Imcomplete, Undone, More than that, Chances, The way it was, Shape of my heart y Drowning. Cada uno de los integrantes tuvo la oportunidad de expresar su agradecimiento y cariño por el público mexicano: “Esto es increíble, hay gente tan lejos como puedo ver”, comentó Nick. “¡Viva México Hola, besos”, agregó Kevin.

CIUDAD DE MÉXICO, 14MAYO2022. Kenia Os durante el segundo día del festival Tecate Emblema en su primera edición en el Autódromo Hermanos Rodríguez. FOTO: EDGAR NEGRETE/CUARTOSCURO.COM

Tecate Emblema continuó el sábado 14 de mayo con las presentaciones de Maw BB All Atars, Fuel Fandango, Chucho Rivas, Fuego, Cami, Mariah Angeliq, Fran, Sech, Galantis y Paula Cendejas. También subió al Park Stage Kenia Os, cantante oriunda de Mazatlán, Sinaloa, que en los últimos años ha logrado alcanzar la fama con éxitos como La noche, Tu peor pesadilla, Bonita, Tsunami y Cócteles, por mencionar algunas canciones.

“No puedo explicar lo de hoy, gente. Wow no puedo dormir de la felicidad”, tuiteó tras su presentación donde cerca de 10 mil personas corearon sus canciones.

El cantante se quitó la camisa que llevaba y enloqueció a sus fans: "Oigan, me enamoré", escribió una usuaria en Twitter (Captura: @Altagreis/Twitter)

Morat, banda colombiana que ha conquistado a multitudes con sus canciones pop, regaló un momento romántico, mientras que Sebastián Yatra causó euforia entre sus fans no sólo con sus interpretaciones, pues también se dejó llevar por el momento y durante una de sus canciones se quitó la camisa para dejar al descubierto su trabajado abdomen, el cual le valió miles de suspiros y halagos.

Gwen Stefani protagonizó otro de los grande momentos del festival al engalanar el Tecate Stage y entonar sus memorables éxitos que siguen siendo recordados hasta la actualidad. La cantante británica deleitó al público por más de una hora y también externó su amor por el país al internar hablar en español: “Los extrañé chicos y les voy a dar cachetadas por todos lados [...] todos tienen que cantar conmigo, todos juntos en amor”.

CIUDAD DE MÉXICO, 14MAYO2022. Gwen Stefani durante el segundo día del festival Tecate Emblema en su primera edición en el Autódromo Hermanos Rodríguez. FOTO: EDGAR NEGRETE/CUARTOSCURO.COM

La cantante cerró el festival con broche de oro al interpretar Don’t speak, su más grande éxito.

