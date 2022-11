El acercamiento de Gisele Bündchen a Tom Brady tras su divorcio

Tom Brady y Gisele Bündchen anunciaron que finalizaron su divorcio tras 13 años de (Reuters)

Gisele Bündchen y Tom Brady mantienen un buena relación luego de divorciarse 13 años de matrimonio y dos hijos en común. Así lo dejó en claro la modelo brasileño cuando le dejó un mensaje público al deportista en su cuenta de Instagram

A principios de esta semana, Brady, de 45 años, compartió una foto en Instagram con su hijo mayor, Jack Edward, de 15 años, preparándose para lanzar una pelota. en una práctica de Tampa Bay Buccaneer.

El siete veces campeón del Super Bowl subtituló la foto “Mi inspiración” con dos emojis de corazones rojos.

En la sección de comentarios, Bündchen, de 42 años, dejó un mensaje simple pero dulce, compartiendo un solo emoji de corazón rojo.

Juntos, Brady y Bündchen comparten a su hija Vivian Lake, de 9 años, y a su hijo Benjamin Rein, de 12, mientras que la estrella de la NFL tiene a su hijo mayor Jack con su ex Bridget Moynahan.

La foto que Tom Brady compartió en Instagram y recibió un mensaje de su ex esposa

Antes de su divorcio, Bündchen había hablado con franqueza de su relación con Jack. En una entrevista con la revista People de 2018, dijo que “No podría imaginar mi vida sin Jack. Lo llamo mi hijo extra”.

La publicación más reciente de Bündchen en su cuenta de Instagram se remonta al 22 de agosto, el cumpleaños número 15 de Jack. En ese momento, escribió junto a una foto de sus tres hijos: “¡¡Feliz cumpleaños, dulce Jack! ¡Los 15 te quedan muy bien! Te deseo todas las cosas más maravillosas del mundo. Eres tan querido por todos nosotros. Te amo”.

Al comienzo de la temporada de fútbol, Jack y sus hermanos asistieron a los partidos de su padre, aunque Bündchen estuvo ausente, lo que llevó a especular que su relación estaba terminada.

Los tres hijo de la pareja. El mayor, Jack", es fruto de la relación que Brady tuvo con Bridget Moynahan

El 28 de octubre, la pareja anunció que ya estaban divorciados.

En ese momento, Brady escribió en su historia de Instagram: “En los últimos días, mi esposa y yo finalizamos nuestro divorcio después de 13 años de matrimonio. Llegamos a esta decisión de manera amistosa y con gratitud por el tiempo que pasamos juntos”, escribió el deportida.

“Somos bendecidos con niños hermosos y maravillosos que seguirán siendo el centro de nuestro mundo. Continuaremos trabajando juntos como padres para asegurarnos siempre de que reciban el amor y la atención que merecen”, agregó en su publicación.

Bündchen e hizo eco de la declaración de Brady, escribiendo: “ “La decisión de poner fin a un matrimonio nunca es fácil, pero nos hemos distanciado y aunque ciertamente es difícil pasar por algo como esto, me siento agradecida por el tiempo que estuvimos juntos y siempre le desearé lo mejor a Tom”, escribió Bündchen.

“Tom y yo finalizamos amigablemente nuestro divorcio. Mi prioridad siempre ha sido y seguirá siendo nuestros hijos a quienes amo con todo mi corazón”, añadió.

El quarterback de los Buccaneers de Tampa Bay —que había dejado claro su interés de pasar más tiempo con Bündchen y sus tres hijos— anunció su retiro en febrero, pero cambio de opinión 40 días después.

“¿Qué más tienes que demostrar?”, le dijo Bündchen a su esposo tras su último título de Super Bowl.

.“Este es un deporte muy violento. Tengo hijos y me gustaría que él estuviera más presente”, expresó la top model brasileña la revista Elle en su artículo de portada.

“Hice mi parte, que es estar para mi marido”, dijo la empresaria al medio. “Me mudé a Boston, y me enfoqué en crear un ambiente amoroso para que mis hijos crecieran y estuvieran allí apoyándolo a él y sus sueños”, continuó Bündchen.

El propio Brady reflexionó acerca de los sacrificios de su esposa en septiembre de 2021, en su podcast. “Ella no ha trabajado tanto en los últimos 10 o 12 años, se ha dedicado a criar a nuestros hijos y ha aceptado llevar una vida en Boston y luego mudarse a Florida. Se ha encargado de la casa durante mucho tiempo y creo que hay cosas que quiere lograr”, dijo en ese entonces.

En 2020 en una entrevista radial con Howard Stern, el deportista ya había reconocido que no todo era perfecto entre ellos y que habían logrado superar momentos difíciles. “Hace dos años, Gisele no estaba satisfecha con nuestro matrimonio. Necesitaba un cambio. Me dijo que aunque la situación funcionara para mí, no era lo mismo para ella. Hay que trabajar en las dos partes para que sea sostenible”, reconoció Brady.

Tom Brady y Gisele Bundchen en el Museo Metropolitano de Arte de Manhattan (REUTERS/Carlo Allegri/Archivo)

A pesar de que Brady dijo que su retiro era una oportunidad para enfocar “su tiempo y energía en otras cosas que requieren su atención”, parte de lo que lo motivó a regresar es a lo que se refirió como “asuntos pendientes” con los Bucs.

Un amigo en común introdujo a Bündchen y Brady, quienes se casaron poco menos de dos años después en el 2009. Su hijo Benjamin nació ese año, seguido de su hija Vivian, en el 2012. Brady tiene un hijo de 15 años, Jack Moynahan, de una relación anterior con Moynahan.

Bündchen, quien fue descubierta por un agencia de modelaje a los 13 años en Brasil, aseguró su lugar como una de las modelos mejor pagadas de la industria en la década de los 2000.

En el 2015 decidió alejarse de las pasarelas y limitó su trabajo a algunas campañas publicitarias y portadas de revista al año.

Según el portal Page Six, los abogados fueron contratados para atender principalmente los temas legales de la separación, como la fortuna de la ahora ex pareja, valorada en más de 600 millones de dólares.

A pocos días de confirmar su divorcio de Tom Brady, la modelo fue vista con Joaquim Valente en Costa Rica, donde ella tiene una casa que compartía con el padre de sus hijos (The Grosby Group)

Antes de casarse tras tres años de noviazgo, el deportista estadounidense y la top model brasileña firmaron “un acuerdo prenupcial inflexible” que permitió que su divorcio se resolviera rápidamente.

Si bien el jugador como la supermodelo, de 42, son increíblemente ricos por separado, el acuerdo prenupcial permitió la rápida división de sus bienes.

Tras su separación, la modelo fue vista con su profesor de jiu-jitsu en Costa Rica. La prensa internacional señaló que inició una relación con Joaquim Valente, quien da clases de defensa personal en Miami.

Fueron retratado en el país centroamericano, donde la empresaria tiene una casa.

