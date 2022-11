La furia por problemas con las entradas al concierto de Taylor Swift alienta la movilización de sus seguidores

Taylor Swift. REUTERS/Mark Blinch/File Photo

Algunos fans de Taylor Swift están proclamando tres cosas: tienen más de 16 años, tienen carreras y recursos y que en este momento están furiosos.

Vean en qué situación los colocó Ticketmaster.

Todo empezó el martes 15 de noviembre, cuando millones atestaron una preventa del Eras Tour, la gira largamente esperada de Swift, lo que provocó caídas del sistema, esperas prolongadas y compras frenéticas. El jueves, Ticketmaster canceló las ventas por falta de entradas suficientes, según dijo, lo que provocó un estallido de indignación de los fans. La misma Swift dijo que la pesadilla la saca de sus casillas.

Ticketmaster ofreció disculpas, pero el mal estaba hecho. Y ahora los fans —y los políticos— han empezado a tomar medidas.

La legisladora Alexandria Ocasio-Cortez orientó a los fans sobre la manera de presentar quejas al Departamento de Justicia de Estados Unidos. Varios fiscales generales estatales —incluidos los de Pennsylvania y Tennessee, estados clave para historia de la cantante— han anunciado investigaciones.

Stephanie Aly, una profesional residente en Nueva York con experiencia en la movilización comunitaria a favor de políticas progresistas, piensa desde hace años que la movilización de fans para el progreso social podría ser positivo.

“Las agrupaciones de fans son organizadores naturales”, dijo la fan de 33 años. “Si uno da en la tecla de los problemas reales y los activa y los hace participar, se pueden lograr cambios efectivos”.

En 2020, por ejemplo, fans del pop coreano se organizaron para apoyar el movimiento Black Lives Matter y trataron de inflar los pedidos de entradas a un acto de Donald Trump. Aly y los “Swifties” de distintas profesiones —el derecho y la ciberseguridad entre otras— han creado Vigilante Legal, una agrupación que ataca a Ticketmaster mediante la organización de petitorios a los fiscales generales y la circulación de información antimonopolios. Miles han expresado interés en ayudar o saber más.

“El nivel de furia que se ha visto en el país en torno a este problema es asombroso”, dijo Jean Sinzdak, directora adjunta del Centro sobre la Mujer Estadounidense y la Política de la Universidad de Rutgers. “La gente está expresando lo que siente y creando un movimiento online que me parece verdaderamente fascinante. Sin duda, es una oportunidad para la participación política. Si va a durar es difícil de saber, pero ciertamente parece una oportunidad real”.

En cierta forma, dijo Sinzdak, le da al gran número de jóvenes admiradores de Swift una manera directa de ver cómo se elabora una política. Además, apunta a un sector de la población al cual los políticos le prestan escasa atención durante la temporada electoral.

“Nadie se dice ‘dirijámonos a las mujeres jóvenes’”, dijo Gwen Nisbett, estudiosa de la intersección entre la participación política y la cultura pop. “Sea por el aborto o los préstamos para la universidad, ese sector está supermovilizado y las mujeres jóvenes están supermovilizadas”.

La cultura y la comunidad de fanáticos ha impulsado esa tendencia hacia la movilización. Nisbett estaba estudiando las relaciones parasociales en 2018 cuando Swift, anteriormente apolítica, publicó un respaldo a los candidatos demócratas en las redes sociales. Nisbett descubrió que, si bien es posible que dichas publicaciones no determinen los votos de los fanáticos, aún aumentan la probabilidad de que los fanáticos busquen más información sobre la votación y, de hecho, voten.

Una encuesta exhaustiva del electorado de EEUU mostró que aproximadamente un tercio de los votantes de Tennessee en 2018 dijeron que tenían una opinión favorable de Swift, y entre ellos, una gran mayoría, alrededor de 7 de cada 10, respaldó al demócrata Phil Bredesen en la contienda del Senado. Eso estaba en claro contraste con aproximadamente un tercio de los votantes que tenían una opinión desfavorable de Swift y respaldaron abrumadoramente a la republicana Marsha Blackburn.

Para Swifties, la ira por Ticketmaster no se trata solo de un boleto: “Es el hecho de que no puedes participar en tu comunidad y tu afición y es parte de tu identidad”, dijo Nisbett.

Esta ni siquiera es la primera vez que un fandom o un artista se dirige a Ticketmaster. Pearl Jam apuntó a la compañía en 1994, aunque el Departamento de Justicia finalmente se negó a presentar un caso. Más recientemente, los fanáticos de Bruce Springsteen se enfurecieron por los altos costos de las entradas debido al sistema dinámico de precios de la plataforma.

“No se trata solo de vengarse de Swifties. No se trata de conseguir un millón de entradas extra para los fans de Taylor Swift, o de que todos vayamos a una sesión secreta”, dijo Jordan Burger, de 28 años, que está utilizando su experiencia en derecho para ayudar a la causa. “Se trata de la igualdad fundamental. Y cuando tienes un monopolio como ese, es tan representativo de la estructura de clases de una sociedad donde ya no hay igualdad, no hay justicia”.

Taylor Swift junto a sus fans. REUTERS/Mark Blinch

El poder absoluto y el tamaño del fandom de Swift ha estimulado conversaciones sobre la desigualdad económica, simplemente simbolizada por Ticketmaster.

Aly notó que bastantes miembros del grupo consiguieron entradas; el problema es más grande que Ticketmaster, dijo.

“Hemos recibido algunos comentarios que dicen: ‘Esto es demasiado grande, deje que el gobierno lo maneje’. ¿Has visto al gobierno de los Estados Unidos? El gobierno solo funciona cuando la gente lo empuja y cuando la gente exige que funcione y la gente está involucrada”, dijo. “Incluso cuando algo parece demasiado grande para fallar o demasiado poderoso para fallar, siempre hay suficientes de nosotros para marcar la diferencia. Su participación puede ser lo que lo lleve al límite que obligue al gobierno a actuar”.

Aly dice que muchos Swifties adultos tienen entre 10 y 15 años de experiencia de acoso por gustarle el cantante, pero lo que los fanáticos tienen en mente podría ser mejor que la venganza.

“Tenemos la piel dura y nada que perder, de verdad”, dijo Aly.

(con información de AP)

