¿El fin del Universo Cinematográfico de Marvel?: productor habló sobre el futuro de la franquicia

Desde hace más de una década con la llegada de Iron Man (2008) de la mano de Robert Downey Jr., el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) logro irrumpir al séptimo arte, ganando así miles de detractores, pero, más aún millones de seguidores por todo el Mundo. Con más de una treintena de cintas, siete series y contando, la empresa comandada por Kevin Feige se ha convertido en una de las franquicias más lucrativas en la historia del metraje.

Sin embargo, después de concluir la Saga del Infinitivo es evidente que a Marvel Studios le ha costado trabajo conseguir que los ávidos seguidores del UCM se sientan identificados con los nuevos personajes introducidos en la Fase 4 -que cerró con Black Panther: Wakanda Forever-, por ello, millones se han cuestionado el rumbo de la multinacional cinematográfica.

Al respecto, el vicepresidente de producción y desarrollo de Marvel Studios, Nate Moore, compartió sus pensamientos sobre la longevidad del MCU en el podcast, The Town with Matthew Belloni, en donde explicó que los equipos creativos detrás de la empresa cinematográfica todavía tiene un sinfín de ángulos con nuevas historias que contar.

(Foto: Archivo)

“Creo que puede durar mucho tiempo. Creo que tenemos que continuar… No podemos sentarnos en nuestros laureles. No podemos pensar que tenemos las respuestas. Tenemos que seguir ampliando los límites en cuanto al género y lo que estamos dispuestos a explorar. Pero para mí, las películas de Marvel son”, compartió Moore.

Más adelante, el conocido productor puntualizó que Marvel debe elegir otra fórmula es sus historias dado que se ha desgastado con el tiempo y que, el equipo encabezado por Kevin Feige es consciente de ese hartazgo por algunas producciones que no han sido bien recibidas por parte de algunos fanáticos.

“Creo que podemos ir por un tiempo. Tenemos muchas cosas geniales en proceso y, honestamente, no podemos encontrar espacio para ellas. Una de las mejores cosas de Disney+ fue que pudimos contar historias que estábamos como, ‘No sé si seremos capaces de contar esa historia’. Y ahora, estamos como, ‘Oh, ¿tenemos otra salida?’ Porque, no queremos hacer diez películas al año”, resaltó.

El productor reconoció que en Marvel Studios son autocríticos y, entienden que no pueden sobreexplotar la imagen de un personaje, tal como ha sido el ejemplo de Moon Knigh protagonizada por Oscar Isaac, pues para las siguientes Fases del UCM, el Caballero Luna no tiene ningún proyecto, por lo que entienden que todo personaje principal tiene que tener un desarrollo en tiempo y forma.

“Porque, no queremos hacer diez películas al año. Hemos estado hablando de Moon Knight durante mucho tiempo y simplemente no podía estar en la pizarra porque hay demasiadas cosas. Pero, de repente, tenemos una salida secundaria donde podemos contar seis horas de una historia genial de Moon Knight que de otro modo no existiría. Y creo que hay muchas otras propiedades que no hemos tenido la oportunidad de contar. Entonces, creo que puede continuar por un tiempo, siempre es mucho tiempo. Ciertamente, no sentimos que hayamos terminado”, remató el vicepresidente de producción y desarrollo de Marvel Studios.

La Fase 4 del UCM cerró sus puertas tras el estreno de Black Panther: Wakanda Forever, actualmente la multinacional tiene planes de, por lo menos, seguir en su camino hasta el 2026. Una vez que la saga del Multiverso llegue a su fin, los escritores aún tienen cientos de historias en las que se pueden inspirar para hacer que este universo siga aumentando su acervo con las propiedades de X-Men y los 4 Fantásticos.

Imagen del logo de Marvel. EFE/EPA/ADAM S DAVIS/Archivo

Cabe resaltar que Marvel Studios ha tratado de dar desarrollo a sus bases implementados proyectos en la pantalla chica por medio de su plataforma de streaming, Disney+. Hasta ahora las producciones que seguirán aumentando el ahora Multiverso son: The Guardians of the Galaxy Holiday Special, Secret Invasion, Echo, Daredevil: Born Again, Ironheart, Loki temporada 2 y el spin-off de WandaVision Agatha: Coven of Chaos.

