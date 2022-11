Por qué Steven Spielberg se acercó a Diego Luna al verlo en “Y tú mamá también”

FOTO DE ARCHIVO: Diego Luna en Cannes, Francia, 20 de mayo del 2019. REUTERS/Stephane Mahe/File Photo

Desde hace más de una década, Diego Luna se ha logrado posicionar como uno de los histriones con mayor plurivalencia de la escena nacional tras su exitosa carrera fílmica en México y tras su irrupción en el mercado hollywoodense.

Bajo este contexto, el actor que ahora se encuentra en una nueva etapa de su vida tras el estreno en septiembre pasado de Andor donde da vida a Cassian Andor, ahí recordó cuando el multipremiado director de cine, Steven Spielberg se acercó a él para enaltecer sus dotes histriónicas en “Y tu mamá también”.

En una entrevista para el programa Algo personal para la plataforma Vix Plus, el histrión mexicano que ha participado en La Terminal y Rudo y Cursi recordó que la cinta de los hermanos Cuarón le valió una excelente reputación en la industria del cine, al grado que recibió una carta del afamado guionista para invitarlo a colaborar con él.

Diego Luna recordó cuando Steven Spielberg se acercó a él para participar en "La Terminal" (Foto: @diegolunadaily/Tumblr)

En la carta, el prestigioso director reconocido por clásicos como Tiburón, Jurassic Park o E.T. lo convocaría para formar parte de la película La terminal (2004), la cual estaba protagonizada por los afamados actores, Tom Hanks y Catherine Zeta-Jones.

“Cuando hice ‘La terminal’, me llegó una carta de Steven Spielberg, bueno crecí con su cine, decía ‘Quiero trabajar contigo porque vi Y tú mamá también’”, recordó.

Bajo este contexto, el mexicano reconoce que la cinta donde compartió créditos con Gael García Bernal y Maribel Verdú le abrió muchas puertas, al grado de convertirlo en una de las caras principales del “Nuevo Cine Mexicano” y de Latinoamérica.

“Estaba haciendo una película en español sobre un contexto que entiendo perfectamente, con una comunidad a la que pertenezco que está del otro lado de la frontera, una película en términos presupuestales pequeñísima y, lo que quiero decir, es que esa película me llevó lejísimos. Entonces, el poder de lo específico es enorme”, argumento.

Esta no es la primera vez que el histrión nacido en Toluca, Estado de México reconoce que la cinta de los hermanos Cuarón le abrió la puerta al mercado internacional, pues antes del estreno de la serie que protagoniza de la mano de Disney, Andor, señaló que su participación estelar no hubiera podido ser posible sin Y tu mamá también (2001) donde encarnó a Tenoch Iturbide.

Fue en una entrevista para UNOTV donde el también director de 42 años, avaló el mérito obtenido en la cinta producida en el 2001 que lo catapulto al estrellato, pues su primera cinta lo convirtió de manera casi inmediata, en uno de los histriones más importantes del espectáculo mexicano.

Cassian Andor (Diego Luna) in Lucasfilm's ANDOR, exclusively on Disney+. ©2022 Lucasfilm Ltd. & TM. All Rights Reserved.

“Yo cuando llegue a la primera junta creí que iban a salir a decirme que era una broma, pero sabes a qué se lo atribuyo, bueno no yo, el director (Gareth Edwards) es que me dijo: ‘Yo te vi en Y tu mamá también y quería mucho trabajar contigo’, entonces dices: ‘Te cae que eso me trajo hasta aquí, de haber sabido me hubiera encuerado antes’”, recordó entre risas Diego Luna.

Aunada a esa situación, Luna Alexander narró que desde niño era fanático de las cintas de Star Wars, sin embargo, nunca imaginó que pudiera haber un rostro mexicano en la franquicia creada por Gerge Lucas: “Yo crecí viendo Star Wars y no había personajes que se parecieran a mí”, remató en las declaraciones recuperadas por UnoTv.

