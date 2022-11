Un amigo de Aaron Carter reveló cómo estaba el baño donde fue hallado muerto el cantante y dio su hipótesis de lo sucedido

Aaron Carter, hermano de Nick Carter, fue hallado sin vida en la bañera de su casa en California el sábado por la mañana. Tenía 34 años. Se esperan los resultados de la autopsia (AP)

Un viejo amigo de Aaron Carter habló sobre lo que vio en la casa del difunto cantante el día que se descubrió su cuerpo. Gary Madatyan y la prometida de Carter, Melanie Martin, entraron a la casa después que se fue la policía y descubrieron una escena espeluznante.

“Después de que sacaron el cuerpo de la casa, permitieron que solo unas pocas personas entraran. Solo queríamos entrar allí y ver si había sangre o alcohol o algo en la casa”, dijo Madatyan a Entertainment Tonight el lunes.

“Fui a su dormitorio. El dormitorio estaba normal”, continuó. “Fui al baño donde la bañera estaba llena de agua con un color amarillento”.

“Se veía terrible. Perdió mucho peso. No estaba actuando normal. Su mente no estaba allí”, recordó Madatyan. “Escuché que estaba tomando muchos medicamentos, no específicamente drogas ilegales, pero estaba tomando muchas pastillas”.

Carter había sido previamente diagnosticado con trastorno de personalidad múltiple, esquizofrenia, ansiedad aguda y depresión maníaca, que junto con la adicción, pueden haber provocado su muerte prematura a los 34 años el sábado, especuló Madatyan.

“Yo personalmente creo que estaba medicado y se había quedado dormido en una bañera… Creo que es un accidente trágico, porque amaba la vida. Tenía tantos planes”, compartió. “Aunque tenía problemas mentales, adicción, amaba la vida”.

Madatyan también dijo que la batalla por la custodia de Carter con Martin, con quien comparte Prince, de 1 año, afectó emocionalmente al cantante. “Creo que estaba bien hasta que llegó este caso de custodia”, afirmó. “Estaba muy desconsolado porque no podía ver a su hijo y tuvo muchas reuniones con sus abogados”.

Carter ingresó a rehabilitación ambulatoria en septiembre para recuperar la custodia de su hijo después de que el tribunal ordenara que Martin tuviera la custodia temporal debido a problemas de violencia doméstica y consumo de drogas.

Sin embargo, además de luchar contra la adicción y su salud mental, Madatyan también afirmó que Carter tenía problemas de dinero. “No podía administrar su dinero” afirmó. “Le estaba yendo económicamente muy mal, muy mal. … Necesitaba a alguien que estuviera allí para él”.

La causa de la muerte de Carter aún se desconoce. La oficina forense del condado de Los Ángeles está a la espera de los resultados toxicológicos.

Fuentes cercanas a Melanie Martin le dijeron a TMZ que ella estaba tratando desesperadamente de conseguirle ayuda durante su relación, aunque él mantuvo en silencio sobre su lucha contra la adicción a las drogas.

De acuerdo al citado medio, que Melanie inscribió a Aaron en rehabilitación ambulatoria después de confrontarlo en septiembre y logró que aceptará el tratamiento. En ese momento, el 20 de septiembre, generó preocupación de sus fanáticos de que estuviera inhalando aire comprimido fuera de cámara durante un vivo.

Se suponía que Aaron tendría una sesión en línea el viernes por la noche, pero no se presentó. Cuando alguien del centro de rehabilitación se acercó para decirle a Melanie, ella les dio la trágica noticia. Es posible que Aaron nunca se conectó porque ya había muerto.

La empleada doméstica fue quien llamó a la policía al encontrar el cuerpo de Aaron en la bañera y el último contacto con él fue a las 2 a.m. del viernes. Los agentes acudieron a su casa de Lancaster, California, el sábado por la mañana y fue encontrado sin vida. La causa de la muerte de Aaron actualmente está bajo investigación por la oficina del forense.

Su hermano mayor, Nick Carter, se despidió de Aaron por Instagram.

Mi corazón esta roto. Aunque mi hermano y yo hemos tenido una relación complicada, mi amor por él nunca se ha desvanecido”, comenzó un largo tributo junto con una presentación de fotos de él y Aaron a lo largo de los años.

“Siempre me he aferrado a la esperanza de que, de alguna manera, algún día quiera caminar por un camino saludable y, finalmente, encontrar la ayuda que tanto necesitaba. A veces queremos culpar a alguien o algo por una pérdida. Pero la verdad es que la adicción y la enfermedad mental son los verdaderos villanos aquí”, dijo Carter a su publicación.

El miembro de Backstreet Boys, de 42 años, concluyó: “Extrañaré a mi hermano más de lo que nadie sabrá. Te amo Chizz. Ahora tienes la oportunidad de finalmente tener un poco de paz que nunca podrías encontrar aquí en la tierra... Dios, por favor cuida de mi hermanito”.

