Christina Applegate contó cómo la esclerosis múltiple cambió su vida: “No lo puedo aceptar”

Antes del estreno de la tercera temporada "Dead to Me", Christina Applegate se ha sincerado sobre cómo se encuentra tras ser diagnosticada de esclerosis múltiple: "Nunca voy a aceptarlo"

La vida Christina Applegate ya no ha vuelto a ser la misma desde que la diagnosticaron esclerosis múltiple, (EM), una afección del sistema nervioso que afecta al cerebro y la médula espinal. La actriz, que en unos días cumple 51 años, ha tenido que aprender a vivir con su enfermedad y aceptar que hay cosas que ya nunca más va a poder volver a hacer.

“Ojalá hubiese prestado más atención... ¿pero cómo iba a saberlo?”, dijo en una entrevista que ha concedido a The New York Times. La actriz reconoce que durante años notó hormigueo y entumecimiento en sus extremidades y que con el tiempo fueron empeorando. Finalmente, sus sospechas se confirmaron en el año 2021: tenía esclerosis múltiple.

En ese momento, Christina estaba filmando la tercera y última temporada de la comedia “Dead to Me”, pero las grabaciones se pararon durante cinco meses para que pudiera empezar con su tratamiento. “Fue bueno para mí. Necesitaba procesar la pérdida de mi vida, la pérdida de esa parte de mí. Así que necesitaba tomarme ese tiempo”.

Applegate, que compartió su diagnóstico en agosto de 2021, se sinceró para hablar del momento en el que se encuentra y reflexionó sobre las dificultades que experimentó mientras filmaba la última temporada de su programa de Netflix, “Dead to Me”, que coprotagoniza junto a Linda Cardellini.

“¿Aceptarlo? No. Nunca voy a aceptarlo. Estoy enojada”, admitió la actriz, que ha tenido que aprender a vivir con su enfermedad. Hace solo unos días compartió una foto en su cuenta oficial de Twitter en la que mostraba su colección de bastones. “Tengo una ceremonia muy importante próximamente. Va a ser mi primera salida desde que me diagnosticaron EM. Los bastones ahora son parte de mi nueva normalidad”, escribió en su mensaje.

“Estén atentos para ver cuáles pasan la selección para una semana de cosas”. agregó.

Christina Applegate mostró los bastones que usa para caminar: "Mi nueva normalidad"

La intérprete habló sobre estreno de la próxima tercera y última temporada de “Dead to Me”, que llegará a Netflix el próximo 17 de noviembre . “Es la primera vez que me van a ver tal y como soy”, dijo a The New York Times, contando que: “He engordado 18 kilos y no puedo caminar sin bastón. Quiero que la gente sepa que soy muy consciente de todo eso”.

Applegate fue diagnosticada con esclerosis múltiple durante la producción de la última temporada del programa y se tomó un descanso de cinco meses para comenzar su tratamiento.

Pese a que el equipo técnico le plantó usar imágenes grabadas previamente, ella quiso volver al set. “Tenía una obligación. Dije: ‘No. Lo haremos, pero lo haremos en mis términos’”.

Christina Applegate en una escena de "Dead to me"

La ganadora del Emmy dijo ha tenido que “procesar la pérdida de su vida” y aún no está “totalmente bien”.

La entrevista se produjo un año después de que la actriz comenzara a compartir públicamente su batalla contra la EM.

“Hace unos meses me diagnosticaron esclerosis múltiple”, tuiteó la actriz, que comparte a su hija Sadie de 11 años con su esposo Martyn LeNoble. “Ha sido un viaje extraño. Pero he recibido tanto apoyo de personas que sé que también tienen esta afección. Pero como todos sabemos, el camino sigue. A menos que algún imbécil lo bloquee”, escribió el 21 de agosto en la red social.

Si bien la protagonista de 2Married with children” posteriormente se mantuvo fuera del ojo público, dio una actualización de salud mientras celebraba su cumpleaños tres meses después.

Christina Applegate reveló en agosto de 2021 que le habían diagnosticado esclerosis múltiple en una mensaje por Twitter

“Sí. Hoy cumplí 50 años. Y tengo esclerosis múltiple”, escribió a través de Twitter en noviembre de 2021. “Ha sido difícil. Muchos están sufriendo hoy, y estoy pensando en ti. Que encontremos esa fuerza para levantar la cabeza. La mía actualmente está en mi almohada. Pero lo intento”.

Luego de contar que padecía esclerosis múltiple, la actriz se reencontró con Selma Blair, con la que trabajó en “La cosa más dulce” y que también fue diagnosticada de esclerosis múltiple en 2018. “Te voy a querer siempre”, dijo a su amiga tras anunciar públicamente su enfermedad.

Christina Applegate habló de sus problemas de movilidad y que ha engordado 18 kilos tras su enfermedad

Applegate sufrió otros problemas de salud cuando en 2008 se realizó una doble mastectomía debido al cáncer de mama. Luego fue sometida a una nueva operación en la que le extirparon los ovarios y las trompas de Falopio de forma preventiva, debido a la tendencia genética de padecer cáncer.

Applegate ganó un Emmy por su participación como actriz invitada en Friends en 2003. También participó de la serie Samantha Who? en 2008 y 2009, y en 2019 y 2020 fue nominada al Emmy en la categoría de actriz principal por su papel en “Dead to me”.

Con “Dead to Me” regresando a Netflix el 17 de noviembre, Applegate se ha estado preparando para su primer evento público en esta nueva etapa de su vida.

