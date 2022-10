“Movió sus hilos”: Amanda Miguel asegura que Diego Verdaguer le mandó un Grammy

Diego murió en enero de este año (Foto: Instagram/@yoamandamiguel)

Amanda Miguel se encuentra muy emocionada pues se ha dado a conocer que la cantante argentina recibirá un reconocimiento a su trayectoria musical por parte de la Academia Latina de la Grabación, esto a suceder en la próxima entre los premios Latin Grammy.

“Premio a la excelencia musical. Felicidades a la compositora y cantante argentina, quien con más de cuarenta años de trayectoria es representante de la canción romántica y reconocida en toda Latinoamérica por su canto al amor, compartido durante su carrera con su esposo Diego Verdaguer y su hija Ana Victoria”, se lee en el anuncio de Los Latin Grammy.

La intérprete de Castillos expresó que dedicará dicho premio a la memoria de su gran amor, el fallecido Diego Verdaguer. Y es que la cantante forma parte de la lista de estrellas que serán objeto de tributo en la edición anual del prestigiado premio a celebrarse el próximo noviembre en la Michelob Ultra Arena de Las Vegas, en Nevada, Estados Unidos.

En la gala que también premiará a Marco Antonio Solís El Buki como ‘Persona del año’, Amanda será condecorada gracias a la aportación que ha hecho en el medio artístico bajo el lema de ‘Excelencia musical’.

“Es la consagración de tanto tiempo dedicado a mi carrera y a la de mi esposo, porque creo que él movió los hilos desde el cielo para que este reconocimiento llegara a mí. Por supuesto que lo voy a compartir con él, porque empecé mi carrera de su mano, siempre cuidada por él. Todos estos discos preciosos que he hecho los produjo él. Era mi mayor admirador”, compartió la cantante de 66 años en un encuentro con la prensa.

Esta distinción internacional motivará a la cantante de Él me mintió para continuar desarrollando su carrera en el escenario, esto dentro del marco de su reciente gira junto a su hija Ana Victoria, en la que ambas rindieron homenaje a Diego.

“Estoy preparando dos nuevos discos, uno de baladas y otro que les va a sorprender. Me falta seguir cantando, componiendo, tengo ganas de escribir un libro, terminar varios proyectos de mi esposo que dejó inconclusos”, reveló la artista argentina nacionalizada mexicana, país donde desarrolló gran parte de su carrera musical y donde vivió al lado del padre de su hija.

“Quiero ayudarle a mi hija con sus nuevas producciones, muchas giras que nos esperan para el 2023 y lo único que le pido a Dios es salud para cumplir todo eso”, expresó la estrella.

Asimismo, Amanda contó a Las Estrellas que ya había acariciado junto a su esposo el sueño de obtener el emblemático premio estadounidense. “De hecho lo comentábamos muchas veces con mi marido, ¿cuándo nos tocará a nosotros el Grammy?, tantos años y sí, finalmente llegó y para mí, el alma se me regocijó y yo sé que Diego de alguna manera estando donde está, que para mí está en el cielo, movió sus hilitos para que Amanda recibiera su Grammy”, expresó la estrella que desea seguir adelante con su carrera.

Amanda Miguel expresó que su fallecido esposo está en un lugar, el que ella prefiere pensar que es ''el cielo'' (Foto: Instagram)

“La música me está sirviendo a mí, a Ana Victoria y al bebé, que nos vino a sanar de toda tristeza, a sanarnos, la música, la gira, el estar ocupadas, el estar muy prósperos, a florecer. No tengo ganas de culminar, al contrario, tengo un montón de proyectos, estoy grabando dos discos, a la vez tengo que grabar videos de estos discos, tengo una nueva gira el próximo año”.

Respecto al holograma de Diego Verdaguer que hace presencia en los shows que la cantante ofreció junto a su hija, Amanda reconoció haberse tenido que contener para no llorar.

“Para mí no fue fácil, pero yo me tuve que preparar para no llorar mientras cantaba porque yo si lloro no puedo cantar, entonces tuve que entrenarme y cantar varias veces las canciones hasta sacar todo el sentimiento”, compartió.

