Kim Kardashian habló sobre el discurso antisemita de Kanye West tras las multimillonarias pérdidas del rapero

Kim Kardashian repudió el discurso antisemita de Kanye West (Reuters)

Kim Kardashian habló sobre el discurso antisemita de su ex marido, Kanye West, que ya no tiene representante y firmas como The Gap y Adidas terminaron sus contratos con efecto inmediato por las recientes declaraciones.

La empresaria estadounidense no había hablado acerca de la polémica que envuelve al papá de sus hijos hasta que decidió pronunciarse a través de un mensaje que escribió en su cuenta de Instagram.

El pasado 9 de octubre, West, quien se hace llamar Ye, escribió en su cuenta oficial de Twitter: “Tengo un poco de sueño esta noche, pero cuando me despierte voy a la muerte contra los judíos”. Fue suspendido en ese momento de Twitter e Instagram por publicaciones que, según las plataformas, violaban sus políticas. Tras ser bloqueado en redes sociales por sus posteos antisemitas, West quiere comprar la app ultraconservadora Parler.

El mensaje de Kim Kardashian

Días después, y tras la ola de repudio global y la pérdida de contratos millonarios de su marido, Kardashian finalmente se expresó sobre el tema: “El discurso de odio nunca está bien ni es excusable. Me uno a la comunidad judía y pido que la terrible violencia y la retórica de odio hacia ellos termine inmediatamente”, publicó Kardashian en su red social sin mencionar el nombre de su ex marido.

El clan mediático no se había pronunciado anteriormente sobre las declaraciones, pero ahora Khloé también tuiteó: “Apoyo a mis amigos y al pueblo judío”.

Las hermanas de Kim, Kendall y Kylie Jenner, así como su mamá Kris Jenner, compartieron más tarde el mismo mensaje en sus historias de Instagram.

Adidas canceló el contrato con Kanye West

Adidas canceló el contrato con Kanye West: “No toleramos el antisemitismo ni ningún otro tipo de discurso de odio” (Reuters)

Adidas cortó su contrato con Kanye West con efecto inmediato por las recientes declaraciones de carácter antisemita y racista del rapero, a las que la compañía alemana calificó de “inaceptables”.

Según un comunicado, la empresa “no tolera el antisemitismo ni ningún otro tipo de discurso de odio” y agregó que “las recientes declaraciones y acciones de Ye son inaceptables, odiosas y peligrosas”.

En el comunicado, Adidas se refiere a que las declaraciones del rapero “violan los valores de la empresa como la diversidad y la inclusión, el respeto mutuo y la equidad. Después de una cuidadosa consideración, la compañía tomó la decisión de poner fin a su asociación con Ye con efecto inmediato”.

La decisión se produjo luego de que la empresa alemana de ropa deportiva enfrentó los pedidos de celebridades y otros en las redes sociales para cortar su relación con Ye. A principios de mes, la firma indicó que estaba revisando su lucrativo acuerdo de zapatillas con el rapero.

CAA, una de las agencias de representación más importantes de la industria del entretenimiento, rompió el lunes su contrato con Kanye West después de que el rapero haya pronunciado varios comentarios antisemitas y de corte racista en sus redes sociales.

Según fuentes citadas por el diario Los Ángeles Times, la agencia dejará de trabajar con él de manera inmediata, siguiendo los pasos de marcas como Balenciaga y The Gap, que también han decidido dejar de colaborar con el músico.

A pesar de que Adidas, Balenciaga y Vogue rompieron sus relaciones con West, el rapero de “Flashing Lights” sostiene que nunca será cancelado.

“No voy a perder dinero”, dijo a TMZ. “El día que me sacaron del sitio de Balenciaga, fue uno de los días más liberadores. No me voy a ninguna parte”.

Días antes la familia de George Floyd, el afroamericano asesinado por un policía en Mineápolis en 2020, anunciaba una demanda por difamación contra West, al que reclama 250 millones de dólares por decir que la causa de su muerte fue el consumo de fentanilo y no la violencia policial.

West dijo en una entrevista en el podcast Drink Champs que Floyd falleció por consumo de droga y no por la asfixia que le provocó el policía Derek Chauvin, quien hincó su rodilla sobre el cuello de la víctima durante más de nueve minutos, como confirmó la autopsia y la sentencia judicial que condenó al agente.

El autor de “Yeezus” además lució durante un desfile de moda en París una camiseta con el mensaje “White Lives Matter” (“Las vidas blancas importan”), un lema utilizado a menudo por supremacistas blancos en respuesta al movimiento contra el racismo “Black Lives Matter”.

Y también mencionó a Jared Kushner, judío y yerno de su “amigo” Trump, al decir que era el hombre detrás de unos tratados de paz en Medio Oriente gestados solo para “ganar dinero”.

“No creo que tengan la capacidad de hacer nada por su cuenta. Creo que nacieron con el dinero en la cabeza”, declaró.

West admitió hace unos años que sufre un trastorno de bipolaridad y, entre otras acciones llamativas, llegó a presentarse como candidato a la presidencia de Estados Unidos.

