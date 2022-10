Matthew Perry reveló que gastó una fortuna millonaria para tratar de dejar las drogas y el alcohol

Matthew Perry reveló los millones que gastó para dejar las drogas y el alcohol (Photo by Jason Merritt/Getty Images)

Matthew Perry, estrella de “Friends” de 53 años, compartió la asombrosa cantidad de dinero que gastó para luchar contra su adicción a las drogas y el alcohol en una entrevista reciente con The New York Times, mientras promocionaba sus próximas memorias “Friends, Lovers and the Big Terrible Thing”, que sale a la venta 1 de noviembre.

“Probablemente he gastado USD 9 millones o algo así tratando de estar sobrio”, estimó el actor, mientras también compartió que recientemente celebró 18 meses sin beber alcohol.

La línea de tiempo indica que Perry estaba sobrio durante el especial de reunión de “Friends”

El patrimonio de Perry es de USD 120 millones, según Celebrity Net Worth. El actor ganó USD 22.500 por episodio en la primera temporada de “Friends”, y su salario aumentó a USD 1 millón por episodio durante las últimas dos temporadas.

Perry también reveló que casi muere a causa del abuso de opioides, y detalló cómo sus adicciones a las drogas y al alcohol pasó varias semanas luchando por su vida por una perforación gastrointestinal producto del uso excesivo de opioides. Pasó dos semanas en coma y cinco meses en el hospital y tuvo que usar una bolsa de colostomía durante nueve meses.

Cuando ingresó por primera vez en el hospital, “los médicos le dijeron a mi familia que tenía un 2% de posibilidades de vivir”, recordó.

Los protagonistas de "Friends": Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer (EFE)

La estrella de televisión se sentó con la presentadora de ABC News, Diane Sawyer, para una entrevista televisiva exclusiva, que se transmitirá el viernes 28 de octubre.

Interpretó a Chandler Bing de 1994 a 2004 en “Friends” junto a sus coprotagonistas David Schwimmer, Matt LeBlanc, Jennifer Aniston, Courteney Cox y Lisa Kudrow. El programa se emitió durante 10 temporadas y convirtió a los actores en estrellas mundiales. Se reunieron en 2021, la primera vez después de 17 años desde que terminó el programa, para un especial televisivo.

Cuando Perry participó en “Friends” su adicción al alcohol apenas comenzaba a surgir. “Podía manejarlo, más o menos. Pero cuando tenía 34 años, estaba realmente metido en muchos problemas”, admitió. “Pero hubo años en los que estuve sobrio durante ese tiempo. La temporada 9 fue el año en el que estuve sobrio todo el tiempo. ¿Y adivinen en qué temporada me nominaron a mejor actor? Pensé: ‘Eso debería decirme algo’”.

En un momento aterrador en la cima de su carrera, Perry estaba tomando 55 pastillas Vicodin al día y pesaba 60 kilos. “No sabía cómo parar”, dijo.

Aunque Perry trató de ocultar su condición, los cambios dramáticos en su apariencia cada año reflejaban su estado. Sus compañeros de reparto “fueron comprensivos y pacientes”, dijo. “Es como los pingüinos. Los pingüinos, en la naturaleza, cuando uno está enfermo o cuando uno está muy herido, los otros pingüinos lo rodean y lo sostienen. Caminan alrededor de él hasta que el pingüino puede caminar solo. El elenco lo hizo por mí”.

Sincero sobre sus recaídas (ha estado en rehabilitación 15 veces a lo largo de los años), Perry se mantiene lejos de su pasado. “Estoy bastante saludable ahora”. También contó ha tenido 14 cirugías en el estómago: “Son muchos recordatorios para mantenerse sobrio. Todo lo que tengo que hacer es mirar hacia abajo”.

“Digo en el libro que si muriera, impactaría a la gente, pero no sorprendería a nadie. Y vivir con eso da mucho miedo. Así que espero que la gente se identifique con eso y sepa que esta enfermedad ataca a todos. No importa si tienes éxito o no, a la enfermedad no le importa”, sentenció.

“Estoy agradecido de estar vivo”, afirmó.

Julia Roberts y Jennifer Aniston

Matthew Perry reveló que tuvo un romance con Julia Roberts y que Jennifer Aniston lo rechazó

En el avance de la entrevisra, Perry reveló que la coprotagonista Jennifer Aniston lo confrontó por su alcoholismo y le reveló al actor que ella y el resto del elenco “sabían que estás bebiendo”.

También compartió el continuo apoyo de Aniston durante su recuperación: “Fue la que más se acercó. Estoy muy agradecido con ella por eso”. contó el actor.

Perry también ha contado cómo cortejó a Julia Roberts con cientos de mensajes de fax, antes de abandonarla porque temía que lo dejaría.

El actor, de 53 años, reveló que su romance comenzó después de que se le propusiera a la actriz de “Pretty Woman” que apareciera en la comedia en 1995. Los productores lo instaron a contactar a Roberts después de que ella dijo que solo aceptaría un papel como invitada si podía estar en una historia con el personaje de Chandler Bing.

Su acuerdo para protagonizar un episodio de la segunda serie de “Friends” provocó lo que Perry ahora describe como un “cortejo de tres meses” a través de faxes diarios mientras trabajaba en una película en Francia. Cuando comenzó el rodaje del episodio, ya no eran pareja.

En su autobiografía, “Friends, Lovers And The Big Terrible Thing”, Perry reveló que intercambiaron cientos de mensajes en los días previos a que el correo electrónico fuera algo común entre ellos.

“Tres o cuatro veces al día me sentaba junto a mi máquina de fax. Estaba tan emocionado que algunas noches me encontraba en alguna fiesta coqueteando con una mujer atractiva y acortaba la conversación para poder correr a casa y ver si había llegado un nuevo fax. Nueve de cada diez veces, uno llegaba”, continúo el actor haciendo referencia en su intento por conquistar a la estrella.

Él y Roberts, que cumple 55 años esta semana, finalmente se embarcaron en una relación, pero Perry la dejó dos meses después de que apareciera en el programa.

“Salir con Julia Roberts fue demasiado para mí”, admitió. Entonces, en lugar de enfrentar la inevitable agonía de perderla, rompió con Roberts.

Matthew Perry de declaró su amor a Jennifer Aniston pero la actriz lo rechazó

En sus memorias, Perry también reveló que estaba “enamorado” de Jennifer Aniston, a quien conoció a través de conocidos mutuos tres años antes de que protagonizaran Friends juntos.

‘Me cautivó inmediatamente y me gustó. Y tuve la sensación de que ella también estaba intrigada, tal vez iba a ser algo. Así que llamé a Jennifer y le dije: ‘Eres la primera persona a la que quería decirle esto’. Mala idea. Podía sentir el hielo a través del teléfono”, confesó

“Mirando hacia atrás, estaba claro que esto le hizo pensar que me gustaba demasiado o de la manera incorrecta... y solo agravé el error al invitarla a salir”.

Ella se negó, pero dijo que le encantaría ser mi amiga.

