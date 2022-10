Britney Spears explotó contra su padre: “Rezo para que te quemes en el infierno”

Britney Spears culpó a su padre y al resto de su familia de haberle arruinado la vida por el trato que le dio desde joven (Foto: Reuters)(Foto: Chris Farina/Corbis/Getty Images)

Britney Spears se fue contra su padre, James Parnell Spears, y expuso los supuestos maltratos que vivió a sus manos durante los años en que él fue su tutor, tanto en su infancia como en su adultez.

A unas horas de que Britney borró una publicación que hizo en Instagram, en la que recordó cómo su madre la golpeó por salir de fiesta con Paris Hilton y Lindsay Lohan, ahora lanzó un extenso mensaje contra su papá, quien fue su tutor por 13 años.

En su cuenta de Instagram, la intérprete de Toxic señaló a su papá por haberla tratado como a un “perro” y a toda su familia de haber arruinado su vida. Comenzó sus acusaciones con el mensaje:

Me pregunto ¿¿¿cuál es el SECRETO?? ¿QUÉ ESTÁN ESCONDIENDO? ¡¡¡Vamos, padre sabio quieres sentarme durante cuatro meses, exponer mi cuerpo a las enfermeras mientras me duchaba como un maldito perro!!! INTIMIDÁNDOME CON SUS PREGUNTAS (...)

Britney continuó sus declaraciones a través de cinco publicaciones, en las que la cantante acusó a su padre de llamarla “gorda”, de estar siempre ebrio, de constantemente decirle que no se veía bien y ser el culpable de que hoy no se sienta cómoda con su cuerpo.

“Lo diré hasta el día que me muera... ¡¡¡mi familia arruinó mi vida!!! (...) Ellos me trataron como a un put* perro!!! (...) Mi papá siempre me dijo que estaba gorda, así que nunca me sentí bonita o suficientemente bien y pienso que eso me hizo sentir lo MÁS FEO, el MIEDO de estar asustada por lo que él haría (...) ¡¡¡Él nunca fue un padre para mí porque él siempre estaba ebrio!!!”, explotó.

En esta parte de su mensaje, la cantante expone que su padre controlaba todo lo que ella hacía (Foto: Instagram/@britneyspears)

A lo largo de su mensaje, la Princesa del Pop también destapó que usualmente su padre la comparaba físicamente con su entonces novio, haciéndola sentir menos que él. Además, le negaba la posibilidad de verse con su pareja.

“Él me decía que el cuerpo de mi novio era perfecto y que yo necesitaba trabajar en el mío porque yo no estaba ejercitada... ¿¿¿QUÉ PADRE LE DICE A SU HIJA QUE SU NOVIO TIENE UN CUERPO PERFECTO??? Y que yo tenía mucho trabajo que hacer??? (...) Siempre mi familia me hizo sentir que no era suficiente”

En esta parte, Britney expuso cómo los cometarios de su familia provocaron que su autoestima cayera (Foto: Instagram/@britneyspears)

Britney terminó su mensaje en las imágenes mencionando que todos los abusos verbales que James Parnell Spears habría cometido contra ella ahora la orillan a no saber cómo pensar sobre sí misma y buscar constantemente aprobación por parte de otras personas.

“Vi esta foto y decía: ‘WOW, ¿¿¿cómo yo solía PENSAR cuando era bonita??? ¿¿¿Cómo me sentía cuando me despertaba por las mañanas??? ¿¿¿Los hombres me respetarían si me sintiera bonita como entonces???”, se lee en uno de los últimos párrafos.

En una publicación a parte, la intérprete de Gimme More terminó su mensaje contra su papá diciendo que espera que se queme en el infierno y que pueda sentir el mínimo de dolor que sintió ella.

“¡¡¡Todas las mañanas me despierto y cada noche antes de irme a dormir le rezo al put* Dios que recibas solo 5 minutos del dolor que sentí en ese lugar durante 4 meses!!! ¡Rezo para que te quemes en el infierno, lo siento hijo de put*!”

Este mensaje de Britney contra su padre surgió luego de que el medio TMZ dio a conocer en junio que James Parnell Spears inició un proceso por presunta difamación en su contra.

SEGUIR LEYENDO: