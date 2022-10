Britney Spears relató cómo su madre la golpeó por salir de fiesta con Paris Hilton y Lindsay Lohan

Britney Spears relató la noche que su madre la golpeó por salir de fiesta con Paris Hilton y Lindsay Lohan (Foto: Twitter/@ParisHilton)

Britney Spears afirmó que su madre, Lynne Spears, la golpeó una vez después de una noche de fiesta con Paris Hilton y Lindsay Lohan.

La cantante estadounidense de 40 años contó una vez que su madre, de 67 años, le pegó una cachetada en una publicación de Instagram que luego eliminó.

Spears explicó que el supuesto episodio violento fue después de una noche de fiesta, y Lynne aparentemente estaba molesta. Y agregó que este incidente sucedió después de que su esposo Kevin Federline, el padre de sus dos hijos, “la dejó”.

Britney alegó que era la primera vez que alguien le pegaba y dijo que su madre la golpeó “tan fuerte” que nunca lo olvidará, según Page Six.

“La primera vez que me abofetearon fue la noche en que Paris y Lindsay me dejaron en mi casa de la playa con mis bebés”, escribió. “Mi madre estaba cuidando a Jayden y Preston… ¡Sí, estuve de fiesta hasta las 4 de la mañana y mi madre estaba furiosa! Entré, me miró y me golpeó tan fuerte que nunca lo olvidaré,” contó la cantante que se liberó de la tutela que su padre en noviembre del año tras 13 años bajo su control.

“Desde entonces, siempre me he preguntado cómo se debe sentir abofetear a alguien”, agregó. “Supongo que nunca lo sabré”, cerró, Britney, dejando entrever que ella jamás tuvo una reacción similar con nadie de su entorno, ni familia, ni amigos.

Terminó la publicación con un video de Jennifer Lopez dando una cachetada a Jane Fonda en una escena de la película “Monster-In-Law” (”La madre del novio”), pidiendo a sus fans mantenerse “con clase”.

“¡Lamento mucho tu dolor!: la madre de Britney Spears le suplicó que la perdone

La cantante ha lanzado duras críticas a toda su familia, incluyendo a Lynne Spears y a su hermana Jamie por no ofrecerle la ayuda durante su tutela

La semana pasada, Lynne se disculpó con su hija mayor y le rogó a la cantante que desbloqueara su número de teléfono para que pudieran hablar. En ese momento, Britney había dicho que “una disculpa genuina ayudaría a darle un cierre” a su disputa familiar.

“¡Lamento mucho tu dolor! ¡He estado arrepentida durante años!”, escribió la mujer de 67 años en la sección de comentarios de la publicación de Britney.

“¡Te quiero mucho y te extraño!” continuó y agregó: “¡Britney, en el fondo sabes cuánto te amo y te extraño! ¡Me disculpo por cualquier cosa y todo lo que te haya lastimado!”.

Una fuente cercana a Lynne le dijo a Page Six en exclusiva que la madre de Spears ha estado “intentando, tratando de ponerse en contacto” con Britney por teléfono y se siente “indefensa”, dejándola “sin otra opción que recurrir a las redes sociales”.

Sin embargo, la cantante de “Womanizer” no estaba lista para aceptar las disculpas de su madre y le dijo a Lynne que “se fuera a la mierda” antes de reflexionar sobre los años de trauma que soportó bajo la complicidad de su familia.

En la publicación que provocó el mea culpa de Lynne, Britney escribió que los miembros de su familia “no tienen ningún tipo de conciencia y realmente creen en sus mentes que no han hecho nada malo en absoluto” con respecto a su tutela, que le dio a su padre, Jamie Spears, control de las decisiones personales, médicas y financieras del cantante de “Toxic” desde febrero de 2008.

Un juez de Los Ángeles rescindió por completo el controvertido acuerdo legal en noviembre de 2021, casi cinco meses después de que Britney afirmara ante el tribunal que Jamie, de 70 años, la había enviado a un centro de salud mental en contra de su voluntad.

Spears no invitó a sus padres ni a sus hermanos cuando se casó con Sam Asghari a mediados de este año. Sus hijos tampoco asistieron.

Una persona cercana a Britney dijo que aunque Lynne nunca tuvo un papel formal en la tutela como Jamie, la cantante se siente más herida por “la inacción de su madre porque siempre fueron cercanas”.

“¡Ninguna persona me defendió!. Mamá, toma tus disculpas y vete a la mierda!!!”, concluyó.

