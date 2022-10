Con foto sin ropa Britney Spears celebró en Playa del Carmen un año de su libertad

Crédito: Instagram/@britneyspears Twitter/@roberto_palafox

Britney Spears lleva casi una semana paseando en Playa del Carmen, sitio turístico ubicado en el municipio de Solidaridad en Quintana Roo, México.

La cantante eligió vacacionar en playas mexicanas para celebrar un año de que concluyera la tutela de su padre Jamie Spears, la cual duró casi 14 años. Como un acto de festejo, se dejó ver sin ropa sobre la arena blanca.

Así lo compartió ella misma con sus casi 50 millones de seguidores en Instagram: “Ha pasado casi un año desde que me convertí en una mujer libre”, escribió como descripción del video en el que se dejó ver con una blusa floreada y dijo:

“Estoy en México ahora mismo y realmente hace calor” En la grabación mostró que un habitante local de Playa del Carmen le mostró que tiene a un mono por animal de compañía, el cual se llama Justin Bieber e incluso le dio un tierno beso.

En otra de sus publicaciones, Britney mostró algunos negocios locales de artesanías, su encuentro con el mono Justin Bieber, sus postales caminando en Playa del Carmen y dijo “México”, como descripción de su video, la querida cantante escribió “Wicked place”, que en español significa “Lugar encantado”.

También subió una recopilación de imágenes en las que se dejó ver en las calles de Playa del Carmen, días antes, la cantante de pop ya había mostrado cómo iba su visita, de acuerdo con diversas fuentes, las fotos de su Instagram revelaron que se estaría hospedando en Rosewood Mayakoba, un hotel que ya había elegido antes.

El mismo día en que Britney sorprendió con un semidesnudo en Instagram, dejando ver de fondo la playa con arena blanca característica de las costas caribeñas, dos jóvenes la encontraron por casualidad en una cafetería Starbucks, grabaron apenas algunos segundos de su rostro entre dos sujetos de seguridad y compartieron el video con el usuario @roberto_palafox, quien lo viralizó en Twitter:

“Fui al Starbucks por donde vivo en la Playa del Carmen y sorpresa de jueves! Me encuentro a Britney Spears! #BritneySpears #PlayaDelCarmen”, escribió el internauta.

Fui al Starbucks por donde vivo en la Playa del Carmen y sorpresa de jueves! Me encuentro a Britney Spears! #BritneySpears #PlayaDelCarmen pic.twitter.com/27935bOn5V — roberto (@roberto_palafox) October 6, 2022

A través de TikTok, la cuenta @lachismeriamx mostró que durante una de las noches de la cantante en playas mexicanas, la cantante obtuvo una grata sorpresa con música mexicana. “Asistente de Britney Spears comparte video en donde reciben serenata de mariachis en Playa del Carmen”, se pudo leer.

En la grabación de apenas 16 segundos, se vio que un grupo de músicos rodeó a la cantante mientras ella pasaba una velada frente a una fogata en la playa.

Esta no es la primera vez en que Britney visita México, durante su viaje de mayo de este mismo año, destacó que una pequeña niña “le robó el corazón”.

“Este es un mal video que armé de México … Estuvo buenísimo. ¡Te juro que con esta bebé estuvo increíble!!! ¡La mayoría de los bebés tan pequeños son extremadamente cautelosos y si alguien nuevo los sostiene, se alejan de tu cara! Fue tan raro... ¡Me miró desde lejos y tuve que acercarme! Me quedé allí y luego ella extendió los brazos. ¡La sostuve por un rato y luego fue directo a mi cara! ¡Ella no tenía miedo! Me quitó las gafas y me miró a los ojos… la besé y me enamoré al instante!!!”, se pudo ver en su publicación de Instagram.

