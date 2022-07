Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo celebraron 10 años de matrimonio; su boda coincidió con una manifestación

Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez se casaron en julio de 2012 (IG: alexrosaldo)

Tras los rumores sobre su supuesta separación y una predicción de divorcio por parte de Mhoni Vidente, Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo celebraron 10 años de casados. Como era de esperarse, los artistas mexicanos recordaron su inolvidable boda que sorpresivamente coincidió con una manifestación que complicó el acceso de los invitados, pero también provocó que la boda fuera muy peculiar.

El creador de XHDBZ recurrió a su cuenta de Instagram para recordar, junto a sus seguidores, su inolvidable boda con Alessandra Rosaldo en el marco de su décimo aniversario. El actor colgó un video donde recopiló algunos testimonios del evento y comenzó contando que aquella tarde del 7 de julio de 2012 su enlace matrimonial acaparó las miradas, no solo porque fue televisado, sino porque también fue foco para el movimiento apartidista Yo Soy 132.

“Ese día también se estaba llevando a cabo una manifestación [...] Resulta que la marcha venía o iba hacia el Zócalo, la marcha pasó como a dos cuadras de donde se estaba efectuando la boda de la iglesia y los manifestantes dijeron ‘perfecto’, como sabía que se estaba televisando a todo el país, dijeron de ‘aquí somos’”, comentó.

De acuerdo con el actor, la manifestación cambió su ruta para pasar por la iglesia donde se estaba casando y, debido a la cantidad de gente y el cuerpo de seguridad que estaba vigilando todo, algunos de sus invitados no lograron llegar a la ceremonia.

“Se salieron de la ruta para caer a la iglesia y gritar todo lo que tenían que gritar en contra del próximo presidente electo que era Enrique Peña Nieto. Entonces la verdad es que se convirtió en una boda muy complicada porque muchos invitados no pudieron llegar [...] tuvieron que ayudarnos los granaderos haciendo una valla para evitar que los manifestantes nos agarraran ahí en medio”, dijo.

Aislinn Derbez también recordó ese momento y contó que entre la multitud se escuchaban desde aplausos para los recién casados, hasta abucheos: “Fue loquísimo, fue una experiencia muy extraña, divertida, interesante, ya que llegamos a la fiesta la verdad es que la pasamos increíble”.

José Eduardo Derbez se sumó a las felicitaciones para la feliz pareja y contó que, debido a una petición especial por parte de su padre y a sus nervios por leer en voz alta frente a mucha gente, tuvo que aprenderse un texto que eventualmente leyó durante la ceremonia religiosa: “Cuando pasé a leer me sentía muy confiado, pero en el momento en que me subí a leer me cambiaron el texto, era otro y me pasmé, me empecé a trabar”.

Lalo España -reconocido actor y comediante mexicano- contó que durante el camino que recorrieron de la iglesia hacia el salón algunas personas estaban aventando cosas de sus casas: “Por poco me cae una televisión, nos aventaban cosas, nos mentaban madr*s, fueron unas circunstancias muy extrañas, pero que bueno que han durado tantos años tan felices”.

Omar Chaparro -actor y amigo de la pareja- contó que lo que más escuchaba eran las reacciones de las personas que estaban afuera de la iglesia y del salón, público que quiere a Eugenio y que también experimentó complicaciones por la manifestación: “Empecé a escuchar las porras de la gente y dije: ‘Hay, qué bonito’, como me hubiera gustado casarme y que la gente, el pueblo, me hubiera echado porras”.

El matimonio tuvo una hija, Aitana. (Foto: Instagram de Alessandra Rosaldo)

Pero eso no fue todo, Eugenio Derbez posteó otro video del momento en que le dio unas arras a su ahora esposa y, nervioso, le premotió que siempre velaría porque en su casa no faltara despensa, luz o agua.

