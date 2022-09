Yalitza Aparicio se dijo dispuesta en elegir menos protagónicos: “Una oportunidad de ir aprendiendo”

Yalitza Aparicio usando Prada (Foto: Instagram/@yalitzaapariciomtz)

Desde su incursión al mundo actoral en el 2019 Yalitza Aparicio ha estado en los diversos temas de conversación por sus diversas interpretaciones, ante esto, la nominada al Oscar en la categoría de “Mejor Actriz” por su actuación en la cinta de Alfonso Cuarón, Roma se dijo dispuesta en elegir roles menos protagónicos para seguir catapultando su carrera.

En un encuentro con diversos medios nacionales el cual fue retomado por Sale el Sol, la intérprete de 28 años habló sobre las especulaciones que giran en su entorno con relación a que es una actriz que solo acepta roles principales en las producciones en las que colabora.

Ante esto, la nacida en La Heroica Ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca se dijo agradecida de todas las oportunidades laborales que le han presentado, además, remarcó que entre sus planes justamente tomar papeles de menor calibre para seguir aprendiendo.

“Cada uno de los proyectos es maravilloso, es una oportunidad de ir aprendiendo diferentes roles. En una ocasión me decían, no es que tú solamente quédate con protagónicos, mi idea es, no puedes aprender si te quedas estancado en un solo lugar” resaltó Yalitza Aparicio.

Aunado a esta situación, Aparicio explicó que ella siempre acepta los papeles que le propongan, porque eso significa vivir una experiencia de aprendizaje: “Ten la disponibilidad de hacer un cameo, una pequeña colaboración, participaciones para que tú también aprendas qué es estar en diferentes lugares”, remarcó.

La intérprete que desde su regreso al mundo de la actuación y, quien se ha sumado a diversas producciones de Vix+, Netflix, HBO Max y Apple TV+, mencionó que poco a poco se ha ido acostumbrando a los reflectores del espectáculo.

“Todo esto me ha cambiado demasiado, ha sido un gran avance, un crecimiento personal y un constante aprendizaje”, arguyó.

Mientras tanto Aparicio se sigue actualizando sobre la actuación, pues desea alcanzar el nivel de otras actrices: “Si no tengo talento, me esfuerzo porque es algo que quiero alcanzar, pero en el momento que confías y dices: ‘ya tengo todo, aquí me quedo’, es donde comienzas con tu zona de confort”, remató.

Durante las últimas semanas de agosto, la también activista fue anuncia entre ‘bombos y platillos’ en la producción de Netflix, La gran seducción, sin embargo, este nos ha sido el único trabajo que ha cosechado en los últimos meses desde su regreso a las pantallas.

Cabe recordar que a principios de agosto la mexicana confirmó su participación en la serie Los Espookys de HBO Max, la serie que fue estrenada en el 2019, grabó la mayoría de su contenido para su segunda temporada en la Ciudad de México.

Participación de la nominada al Oscar en la segunda temporada de "Los Spookys"

Por otro lado, la actriz fue anunciada en marzo de este año como parte del elenco estelar de la serie documental que constará de 10 episodios de nombre Midnight Family de Apple TV+ y, en donde compartirá créditos con el renombrado actor mexicano Joaquín Cosío y algunos artistas españoles como Itzan Escamilla y Óscar Jaenada, la colombiana Mariana Gómez, así como Dolores Heredia, José María de Tavira, Renata Vaca y Diego Calva.

Asimismo, en febrero de este mismo año se dio a conocer que se sumó a la plataforma streaming de Televisa Univision, para protagonizar la película de terror Presencias, dirigida por Luis Mandoki. Sin embargo, no es la única producción dentro de Vix+ en donde Aparicio encarnara a algún personaje, pues hace poco se confirmó su participación en el exitoso melodrama Mujeres Asesinas.

SEGUIR LEYENDO: