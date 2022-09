Eugenio Derbez podría pasar por una segunda cirugía: “Probablemente haya que reemplazar el hombro”

Eugenio Derbez sí se fracturó el hombro en varias partes, según lo confirmó Alessandra Rosaldo (Foto: Getty Images)

En medio de la recuperación de su primer cirugía debido a que un accidente provocó la fractura del hombro derecho, trascendió que Eugenio Derbez puede pasar por un remplazo de esta articulación debido a lo delicada que fue la lesión.

El pasado lunes 29 de agosto se dio a conocer que Eugenio Derbez sufrió un accidente que no comprometió su salud, pero que sí lo lesionó de gravedad, informó su esposa, Alessandra Rosaldo.

Después se dio a conocer que habría sido una fractura en el hombro y este 1° de septiembre lo confirmó la cantante de Sentidos Opuestos en un encuentro con la prensa, registrado por Despierta América. Además, Alessandra comentó que se está considerando hacer un remplazo.

“Fue una operación larga, sí muy complicada porque fueron muchísimas fracturas, porque probablemente haya que reemplazar el hombro”

La también actriz comentó que su esposo pasó por mucho dolor, aunque ya comenzó su recuperación. No quiso dar detalles porque prefiere que sea Eugenio quien hable de su accidente.

“Está bien, está con mucho dolor, pero está bien (...) agradece profundamente todas las muestras de cariño, el celular lo tengo hasta apagado porque no dejaba de sonar, está muy conmovido por eso, por todo lo que ha recibido de mensajes, de muestras de amor, de cariño, de luz”, confesó la cantante.

Actualmente, Eugenio Derbez se encuentra en su casa, acompañado de su suegra y de su hija Aitana, pues Alessandra tuvo que viajar a México para el 90s Pop Tour, pero la cantante hizo hincapié en que todos los hijos del actor han estado “al pie del cañón” ya que desean que la recuperación sea rápida.

“Imagínate, a veces uno piensa que una caída ‘ay, no pasa nada’ (...) Va a ser larga (la recuperación), muy larga y depende mucho de eso, del cuidado de cómo lo apapachemos en casa”, dijo Rosaldo.

Cómo fue el accidente de Eugenio Derbez

El actor tendrá que pasar por una recuperación que podría tardar meses, pues su hombro se encontraba roto en varios pedazos (Foto: Instagram/@ederbez)

Pese a que la familia no ha querido dar detalles al respecto, periodistas de espectáculos como Gustavo Adolfo Infante y Martha Figueroa han informado que, según sus fuentes, Eugenio se lastimó jugando con realidad virtual, utilizando un visor, en Atlanta.

Se desconoce cómo fue el accidente, pero el comediante se habría fracturado el hombro derecho en varios pedazos; Infante aseguró que fue en 11 y hay partes que, inclusive, se habrían pulverizado, por ello que se consideró en reemplazar la articulación.

Rápidamente acudió a un hospital, en el que se planeó una primera cirugía de reconstrucción, pero al ver el estado del hombro, los médicos habría decidido trasladarlo a Los Ángeles, donde Derbez vive, para que ahí fuera sometido a la operación.

Hasta el momento, no ha habido más actualizaciones del estado de salud del actor, pero se espera que sea él quien de las próximas declaraciones (Foto: Instagram/@ederbez)

Luego de que se llevó a cabo la cirugía, el pasado miércoles 31 de agosto, Alessandra Rosaldo informó que fue tardada y complicada, por lo que ahora se enfocaran en su recuperación.

Según trascendió gracias a otros medios como Chisme No Like, Eugenio habría tenido que cancelar todas las actividades que tenía en varios meses, lo que no sería bueno para su carrera y que, supuestamente, habría molestado a algunos de sus colaboradores.

Hasta el momento, el protagonista de No se aceptan devoluciones no ha dado declaraciones respecto a su accidente o recuperación, así como tampoco ha utilizado sus redes sociales, pues será Alessandra la encargada de difundir información al respecto, según lo hizo saber desde su primer comunicado.

