Cuál fue la verdadera inspiración del look que Roger González utilizó durante los Kids’ Choice Awards México 2022

Roger González es uno de los conductores más queridos de la televisión mexicana y, para recordar sus inicios con público juvenil, asistió a los recientes premios Kids’ Choice Awards México 2022 con un atuendo que dejó a más de uno boquiabierto.

Y es que, fue el sábado pasado, cuando durante la alfombra naranja, apareció el ahora presentador de Venga la Alegría con un atuendo que le cubría completamente el rostro y no le permitía ver. Ante esto, el famoso habló en exclusiva con Infobae México y explicó los motivos por los cuales se atrevió a desfilar con ese look.

“Me encanta poder llegar a tener otra sensibilidad, yo soy muy visual y tener un accesorio que no me permite no ver absolutamente nada, me hace estar más alerta de otros sentidos, de desarrollarlos, es una experiencia increíble”, comenzó a decir.

Roger ahondó en que el atuendo fue un diseño del mexicano Edgar Aguilera y destacó que ambos querían mostrar una faceta más divertida durante el esperado evento que se llevó a cabo en las instalaciones del Auditorio Nacional.

“La verdad es que fue un trabajo entre Edgar y yo, queríamos hacer algo divertido, los premios Nickelodeon son divertidos, el slime es divertido, todo el concepto de Nickelodeon es bastante creativo. Entonces sí quería venir con algo distinto a lo que jamás he usado en una alfombra”, sentenció Roger.

En cuanto la posibilidad de asistir a la premiación, el conductor del matutino de TV Azteca se dijo muy feliz de poder formar parte, ya que siempre le ha gustado llegar a audiencias jóvenes.

“Me encanta porque además tengo la posibilidad de seguir conduciendo este tipo de eventos (...) y la verdad he estado en muchos premios Nickelodeon, he ganado también en los Kids’ Choice Awards, así que tener la oportunidad de presentar un premio es muy importante”, concluyó.

Cabe señalar que el famoso, después de su participación, no dudó en bromear un poco sobre su atuendo y desde su cuenta de TikTok señaló que su vestuario fue inspirado en un chocolate de la marca Ferrero Rocher.

“De todo te puedes inspirar”, mencionó en la descripción de su video que rápidamente se viralizó.

Asimismo, las reacciones por parte de los internautas no se hicieron esperar y varios de ellos se mostraron entusiasmados por el riesgo que implicó el atuendo de Roger.

“Amamos la inspo”. “Amo el outfit y a ti, quedó super cool”. “Te veías super top”. “Vibra deliciosa quedé”. “Muy amable, me encanta y te saludo Roger”. “Yo creo que eras un conejito Turín”, escribieron los usuarios de esta red social.

Cabe señalar que, aunque la alfombra naranja y la entrega de los Kids Choice Awards México 2022 se llevó a cabo el sábado pasado, fue el martes 30 de agosto cuando se transmitieron.

Durante la gala aparecieron grandes figuras del espectáculo nacional e internacional como Danna Paola, Big Time Rush, Luis de la Rosa y Alex Hoyer. Mientras que en la alfombra naranja también desfilaron personajes como Ha*Ash, el futbolista Memo Ochoa, los ganadores de La Academia: 20 años o Jerry Trainor, mejor conocido por su papel de Spencer Shay en la serie iCarly.

