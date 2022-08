Mayela Laguna reveló que no fue invitada al homenaje de Silvia Pinal en Bellas Artes; su hijo sí estará presente

Foto: Instagram@laria_22/@laguzmanmx

Los problemas al interior de la Dinastía Pinal continúan vigentes y es en esta ocasión, Mayela Laguna, ex pareja de Luis Enrique Guzmán, quien además de confesar su separación total de la aclamada familia, aseguró que no fue contemplada para asistir al homenaje que La musa de Diego Rivera tendrá en Bellas Artes próximamente.

Fue durante un encuentro con los medios retomado por TVNotas, donde la mamá del pequeño Apolo aclaró que sucederá respecto al tributo que recibirá Silvia Pinal.

“No voy a ir, no estoy invitada; por supuesto que va a ir (Apolo), es su nieto. No, no quiero hacerla pasar un mal rato, no quiero decirle nada que pueda alterarla, mi hijo para eso está, para hacerla feliz, para hacerla sonreír, para darle vitalidad y entonces yo no tengo por qué molestarla (a Silvia Pinal)”, destacó.

Asimismo, Mayela ahondó en que decidió deslindarse de los Pinal por su propia integridad y destacó que está dispuesta a salir a delante por su propia cuenta.

“Ya no hay ninguna relación con nadie de la familia, solo con las hermanas de Apolo, sí las hay, nada más. Estoy preocupada por andar con él en la calle porque no tengo coche, el coche que yo tengo lo rento. (Me quitó la camioneta) porque sí, porque no es de él, es de mi suegra. No quiero que nadie me facilite ningún vehículo, yo puedo sola”, relató.

De igual manera, durante una entrevista para Venga la Alegría, Laguna destacó que por el momento está completamente enfocada en el desarrollo de su hijo.

“Solo (le pido a la vida) trabajar y que mi hijo tenga una salud buena, una educación digna”, dijo.

Además, dio a conocer los acuerdos a los que llegó con su ex pareja para poder llevar a cabo la reapertura de la pizzería que tenía en conjunto con él.

“Le voy a seguir pagando una renta (a Luis Enrique) este lugar no es de él, es de mi suegra, entonces no sé si sea de él exactamente, el chiste es que no quiero que me regale nada. Yo no quiero tener problemas de que me vengan a sacar después, entonces prefiero pagar una renta”, puntualizó.

Mayela dijo que no está dispuesta a realizar el trámite legal para pedirle manutención al hijo de Silvia Pinal, pues está cansada de tantos conflictos.

“Él quiere la renta. No somos amigos, no somos socios, somos los padres de un niño maravilloso, eso es lo único (...) No necesito manutención, está mi hijo, él le da a su hijo lo que él pueda (...) no me pienso desgastar por algo que no vale la pena. No me interesa perder mi tiempo en eso cuando puedo mantenerlo solita”, concluyó.

Cabe recordar que hace unos meses, TVNotas filtró unos audios donde aparentemente Mayela Laguna hablaba mal de su familia política. A partir de ese momento se comenzó a rumorar que el matrimonio de ella con Luis Enrique Guzmán había llegado a su fin.

Pese a que en el momento en que se expusieron los audios, ella aseguró que no le habían afectado en lo absoluto en su relación con Luis Enrique y que tenía conocimiento de que estaban en manos de supuestos ciberdelincuentes. El pasado martes 3 de mayo confesó que sí tuvo que alejarse de su marido.

