De dónde nació la supuesta teoría que afirma que Juan Gabriel era un extraterrestre

El Divo de Juárez sigue dándo de que hablar con teorías sobre su supuesto origen extraterrestre (Foto: Twitter soyjuangabriel)

Luego de que se viralizarán en TikTok algunos fragmentos de una entrevista a Juan Gabriel en la que dice “venir de otro planeta”, las dudas han resurgido entre los usuarios y han hecho diversas teorías al respecto.

El video se llama “El extraño momento en que Juan Gabriel asegura venir de otro planeta”, un sitio del que tuvo que escapar tras ser destruido por una guerra, pues hace mención de eso en una canción.

“Vengo del planeta Erra (...) Soy errante pero no errado” le dijo Juan Gabriel al entrevistador.

La teoria tomo fuerza poco después de su muerte, cuando no mostraron el cuerpo del cantante, pues según algunos internautas, el habría fingido su muerte para poder regresar a su planeta.

Esta imagen es una de las pruebas que ha presentado Joaquín Muñoz para insistir en que el Divo de Juárez está vivo (Foto: Instagram)

Y es que en la canción No apagues la luz, el intérprete hace referencia a esa temática, lo que según algunos fanáticos, probaría que él trató de decirlo a través de una canción.

“Más allá del cielo, de la luna llena, de esos dos luceros. Más allá del sol, más allá del todo, de ese mar de estrellas, de esos seis planetas, de ahí vengo yo. Entre Mercurio, Urano y Plutón yo tenía un planeta y él era mi hogar, pero una guerra que se desató apagó la luz. Alrededor de Saturno quedó mi planeta, en pedazos está. Gire y gire en torno de su alrededor, ese fue su fin. Pido que ya, no apaguen la luz. Vengan a Xel-há, vengan a Tulum. Ya no apaguen la luz, vengan a Xcaret, vengan a Cancún. Unos se fueron a Cetus y Orión, otros se marcharon a Volan y Arana, a mí me trajeron a tierra de sol y ahora estoy aquí”, es lo que se mencionó en la canción de Juan Gabriel.

Por su parte, un canal de TikTok llamado Verdad Estelar, subió un video explicando que Billy Meier es un supuesto “contactado” por alienígenas y él fue el primero en mencionar a ese planeta, que se supone es el de los pleyadianos.

Asimismo, ese mismo hombre fundó una especie de organización llamada SEMJASE,y de igual forma, el albergue para niños desprotegidos que hizo Juan Gabriel llevaba el mismo nombre.

Espectáculos I Juan Gabriel era extraterrestre, dice Jaime Maussanhttps://t.co/Q7zgwV8fYI pic.twitter.com/kGdn5FJs45 — Tiempo La Noticia Digital (@tiempo_mx) September 15, 2016

Asimismo, en Amazon existe a la venta un libro en idioma alaemán escrito por Susan Hirsh, en el que se menciona ese nombre y también a los pleyadianos en el título.

Actualmente, hay varias historias en redes sociales y foros en las que se afirma que el Divo de Juarez era un extraterrestre.

Lo que es un hecho, es que Juan Gabriel es uno de los cantes más importantes de México y de la historia del la música en español.

El Divo de Juárez ha logrado permanecer vigente pese a su muerte, y las nuevas generaciones siguen escuchando sus éxitos como Hasta que te conocí o Amor eterno.

Han pasado 6 años desde que el mundo perdió a uno de los artistas más grandes de la historia. 🕊️

Hoy recordamos la vida, la música y el legado perdurable de Juan Gabriel. Su música seguirá viviendo en nuestros corazones e inspirando a las generaciones futuras. pic.twitter.com/VYKV50ZOBg — Juan Gabriel (@soyjuangabriel) August 28, 2022

Falleció un 28 de agosto del 2016 a los 66 años de edad, a causa de un paro cardíaco, en Los Ángeles, y es que a 6 años de su deceso estrenaron último musical grabado por Juan Gabriel a lado de Banda El Recodo y La India.

Esta noticia se hizo oficial y Ya es el nombre de su canción, junto con con la participación de una de las agrupaciones más exitosas en la historia del regional mexicano, Banda El Recodo y con la participación de una puertorriqueña de salsa, boleros, baladas, pop, reguetón, bachata y más, La India.

