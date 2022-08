Juan Gabriel: las recientes controversias de su familia y su regreso a la música en su aniversario luctuoso número 6

Foto: Instagram/@soyjuangabriel_

Juan Gabriel es considerado como uno de los artistas mexicanos más grandes en la historia de la música nacional, latina e, incluso, mundial, pues su legado lírico, melódico y de interpretación ha marcado a más de una generación que sigue escuchando su arte, a pesar de su sensible fallecimiento a los 66 años de edad a causa de un paro cardíaco el 28 de agosto del año 2016 , en la localidad de Santa Mónica, en Los Ángeles.

A 6 años de su deceso y en el que es su aniversario luctuoso, algunas cosas para El Divo de Juárez pintan de la mejor manera profesionalmente, mientras que otras dentro de su dinastía no tanto, pues algunos escándalos recientes han tratado de opacar su regreso a la música -y aunque no lo han logrado-, trayendo su nombre de nueva cuenta a las tendencias principales de diversas redes sociales donde sus fanáticos de todo el mundo reafirman su compromiso por no olvidar su legado, dejando de lado cualquier tema que no tenga que ver con sus canciones y composiciones.

Alberto Aguilera Jr.: su arresto en Texas y el de incesto con su padre

Su hijo mayor ha protagonizado más de una detención pública Captura de pantalla / Foto: Getty Images

El pasado 16 de agosto aprehendieron al hijo mayor de Juan Gabriel, Alberto Aguilera Jr. en Texas. Supuestamente, habría sido buscado por las autoridades de Estados Unidos desde varias semanas atrás, pues se encuentra implicado en problemas legales debido a su comportamiento, tal como ocurrió con Joan Gabriel en el 2021. Presuntamente se habría dado a la fuga cuando se encontraba cumpliendo su condena por acosar a un servidor público, motivo por el que se convirtió en uno de los delincuentes más buscados por la policía local.

De inmediato se dieron a conocer mayores detalles: Alberto ha enfrentado problemas de adicción, inclusive, trascendió que había decidido internarse a un clínica para poder afrontar su alcoholismo. Debido a ello ha enfrentado en varias ocasiones aprehensiones, una de ellas, la cual fue muy mediática, fue en 2018, cuando la policía lo detuvo en la Zona Centro de Ciudad Juárez un domingo por la noche por manejar en estado de ebriedad.

Pese a los escándalos, sus fans se han enfocado en su regreso a la música Foto: Instagram/@soyjuangabriel_

Sin embargo, recientemente ha dado la cara ante fuertes especulaciones emitidas por un supuesto “amigo cercano” a Juan Gabriel que afirmó en un programa de televisión que el artista mexicano habría estado involucrado en una relación incestuosa con uno de sus hijos adoptivos.

En este sentido, negó contundentemente que hubiera tenido una relación amorosa con su padre. Se dijo molesto por la mentira y dijo que piensa tomar medidas legales:

“Nunca -hubo una relación sentimental- … estoy súper molesto, traumando, y quiero demandarlo porque tengo una hija y eso no va. Si fuera así, mi papá no me llevaría a la escuela… era su consentido, me traía en los conciertos y las casas que me compró y me conoce Jas Devael, y yo -lo conozco- como su ex novio”, expresó para De Primera Mano.

Estrenaron último video musical grabado por Juan Gabriel a lado de Banda El Recodo y La India

El video sería el último de su carrera, pues a semanas de grabarlo falleció (Foto: Twitter/@JuanGabrielista)

Dos días previos a su aniversario luctuoso número 6, se hizo oficial la noticia filtrada en internet desde principios de agosto del 2022: Ya es el nombre de su nuevo sencillo musical que contó con la participación de una de las agrupaciones más exitosas en la historia del regional mexicano, Banda El Recodo. Además de la fusión de géneros, también tendrá la participación de una puertorriqueña de salsa, boleros, baladas, pop, reguetón, bachata y más, La India.

Pese a los escándalos que su dinastía atraviesa, el regreso de Juanga a la música y el posible estreno de “Los Dúos 3″ ha causado mayor relevancia e interés en sus fans.

