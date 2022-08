Juan Gabriel sí le pidió matrimonio a Aída Cuevas, pero de broma, destapó el hijo de “El Divo”

Aída Cuevas aseguró que Juan Gabriel le pidió matrimonio en tres ocasiones y, además, en una le pidió tener un hijos juntos (Fotos: Getty Images)

Pese a que Aída Cuevas desde hace varios años ha asegurado que Juan Gabriel le pidió matrimonio en varias ocasiones, Alberto Aguilera Jr. desmintió esta versión de los hechos y aseguró que a quien sí le propuso llegar al altar fue a Isabel Pantoja.

Aída Cuevas ha presumido haber sido una de las únicas mujeres a las que Juan Gabriel le propuso matrimonio y no solo en una ocasión, sino en tres, y en todas ellas la cantante lo rechazó; sin embargo, el hijo mayor del Divo de Juárez negó que esto fuera completamente real.

En entrevista con De Primera Mano, Alberto Aguilera Jr. recordó cómo habrían sido aquellas ocasiones en que su papá le propuso matrimonio a Aída, pues mencionó que todas habría sido en broma, con la única con la que realmente quería llegar al altar fue Isabel Pantoja.

“Aida me conoce desde que era chiquito, creo que ella también era muy joven, creo que tenía 18 (...) estábamos ahí en California porque estuvieron grabando el disco, pero lo grababan en la casa y lo grababan en el estudio y sí le dijo, pero no fue muy en serio. Con la señora Pantoja sí fue en serio, pero ella no aceptó”

Los cantantes siempre demostraron ser grandes amigos, pero fue hasta que él falleció que Aida reveló el enamoramiento de Juan Gabriel hacia ella (Foto: captura de pantalla/YouTube)

Asimismo, Alberto mencionó que fue en broma debido a que ellos solían jugar a actuar para hacer pequeñas telenovelas caseras, contexto en el que se habría llevado a cabo la propuesta.

“Fue de broma, jugando. Hacíamos videos, como teatro, ya actuando y todo, no soy actor, pero jugando y hacíamos novelas”

El hijo adoptivo de Juan Gabriel aseguró que su padre no hubiera hecho esa propuesta en serio porque todos sabían que Aída estaba casada, pues de ese tormentoso matrimonio fue que el Divo se inspiró para poder hacer el disco que grabaron juntos.

Por el contrario, Alberto Jr. recordó que Juan Gabriel sí estaba enamorado de Isabel Pantoja, a quien le pidió matrimonio y fue rechazado; no obstante, su amistad perduró y cantaron juntos Así fue, la canción inspirada en este triste momento en la vida del michoacano.

Y es que el intérprete de Abrázame muy fuerte y Aída Cuevas sostuvieron una fuerte amistad desde su juventud, pero él se habría enamorado de su amiga, motivo por el que no sólo le propuso casarse con él para que ella pudiera abandonar el matrimonio en el que estaba, sino que, inclusive, quería que tuvieran un hijo juntos.

“Un día me dijo él: ‘Pues si no nos casamos, vamos a tener un hijo’ (...) Él quería, me decía: ‘Imagínese lo que sería un hijo suyo y mío, lo que va a nacer, con mucho talento’. Le dije: ‘No, no puedo’ porque salía de lo que yo pienso”, compartió Cuevas en una entrevista para Azteca Noticias.

Carlos Cuevas también sostuvo una estrecha amistad con el "Divo de Juárez", por ello fue el primero en cuestionar las declaraciones que hizo su hermana respecto a las propuestas de Juan Gabriel (Foto: Instagram/@aidacuevasoficial)

Pese a la negativa de la cantante, Juan Gabriel no quiso distanciarse de ella y, durante el mes que vivieron juntos, grabaron un álbum y una entrevista de cerca de dos horas.

Aunado a ello, el Divo de Juárez la puso en su testamento como heredera de 42 canciones inéditas.

Toda esta situación de las supuestas propuestas de matrimonio también causó un conflicto entre Aída y su hermano, Carlos Cuevas, pues él comentó que no le constaba que hubiera sido verdad, lo que causó un distanciamiento entre ambos. Esto derivó en varias denuncias que tanto Carlos como Aída hicieron contra el otro.

SEGUIR LEYENDO: