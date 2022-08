“Baby fosfo fosfo”: Samuel García y Mariana Rodríguez anunciaron que se convertirán en padres

El gobernador de Nuevo León y su esposa anunciaron a través de su cuenta de Instagram que están en la espera de la llegada de su primer bebé (Foto: Instagram / @marianardzcantu)

Samuel García y Mariana Rodríguez compartieron con sus seguidores una increíble noticia: se convertirán en padres. El gobernador de Nuevo León y la influencer han concretado uno de sus más grandes sueños, después de externar públicamente en más de una ocasión sus deseos por ser papás.

A través de su cuenta de Instagram Mariana Rodríguez compartió su felicidad por convertirse en madre y aunque no detalló cuántos meses tiene de embarazo, aseguró que ambos se encuentran muy emocionados y felices al grado de que aún no pueden creerlo, ya que ha sido uno de sus anhelos más grandes durante dos años, por lo que también agregó que no importa cuántas veces se intente ese tipo de cosas, pues “los tiempos de Dios son perfectos” y él decide cómo y cuándo.

“¡Baby on the way! Estamos felices de compartirles que pronto seremos 3. Tanto tiempo hemos esperado este momento y no lo podemos creer que ya esté con nosotros un/a bebesit@. En estos dos años y medio hemos aprendido que los tiempos de Dios son perfectos, ni un día menos, ni un día más. Chiquit@ esperamos con ansias el tenerte en nuestros brazos. Te amamos, mamá y papá”, expresaron en el pie de foto que acompañó a la impactante noticia.

De manera casi inmediata, sus miles de seguidores han reaccionado a la publicación en conjunto que muestra el ultrasonido de Mariana Rodríguez y otra fotografía donde se le puede ver sonriente a lado del gobernador de Nuevo León. Los comentarios han sido en su mayoría positivos, repitiendo el interés por saber más sobre la noticia, como el posible sexo del bebé, los nombres que tienen contemplados o incluso cuántos meses tienen de embarazados.

