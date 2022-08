Quién es Alberto Aguilera Jr, el hijo de Juan Gabriel que fue detenido en EU

La detención ocurrió el pasado 16 de agosto (Foto: Captura de pantalla / Foto: Getty Images)

El martes 16 de agosto se difundió la detención de Alberto Aguilera Jr, el hijo de Juan Gabriel. Esta aprehensión tuvo lugar en Texas, Estados Unidos, supuestamente las autoridades de este país llevaban buscándolo dos semanas, aunque tenía antecedentes penales desde años atrás.

En conversación con Venga la Alegría, Silvia Urquidi, la ex mánager del cantante de Amor eterno aseguró que sus abogados le habían confirmado la detención de Alberto Aguilera:

“Para mí es muy lamentable porque no me da gusto. Lo lamento, pero sí está detenido. Yo lo había estado buscando desde hace 15 días porque él tiene una demanda en mi contra. Mis abogados, el Ministerio Público de Ciudad Juárez y el juez decían que lo buscáramos porque no se había presentado a las audiencias (…) pero sí está detenido, a mí me lo confirmaron mis abogados”, dijo.

Y es que ante la falta de detalles sobre el momento de la aprehensión, algunas versiones aseguraban que no habría ocurrido en realidad y se había dado a la fuga.

Poco después de esto, Alberto acudió a una de las casas más lujosas del Divo de Juárez, rompió los candados de la entrada, los cuales había colocado uno de sus hermanos, y entró a la propiedad. Horas después llegó Silvia Urquidi con los documentos necesarios para comprobar que ella era la encargada legal del inmueble, evitando que el hijo de Juan Gabriel se quedara con ésta.

Desde entonces ya era sabido que Alberto era buscado por la justicia de El Paso, Texas, esto debido a que acosó a un funcionario en 2012 y se le había puesto en la lista de criminales más buscados de la región. Una vez capturado fue sentenciado a cinco años de libertad condicional, una multa de USD 500 y 200 horas de servicio comunitario.

Debido a su alcoholismo, el hijo del cantautor ha enfrentado en varias ocasiones aprehensiones, una de ellas, la cual fue muy mediática, fue en 2018, cuando la policía lo detuvo en la Zona Centro de Ciudad Juárez un domingo por la noche manejar en estado de ebriedad. En ese momento fue llevado a un Centro de Recuperación Cívico.

Alberto Aguilera se encontraba entre los más buscados del estado de Texas (Foto: Especial)

Por otra parte, en el programa Ventaneando, se presentaron documentos donde se afirmó que el detenido en los Estados Unidos no tenía un verdadero lazo familiar con el Divo de Juárez, sino que se apellidaba así por coincidencia, además de que Alberto Aguilera Jr y Juan Gabriel convivieron en el pasado.

Con la muerte de Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como Juan Gabriel, diversas personas han alegado que parte de la herencia del intérprete les pertenece porque, supuestamente, serían hijos ilegítimos del cantante. De acuerdo con Ventaneando, uno de ellos sería el ahora detenido en Texas, pues habría buscado obtener ciertos beneficios como familia del famoso.

La realidad es que Alberto Aguilera Jr es un hijo adoptivo del intérprete de Hasta que te conocí, el cantante lo adoptó cuando tenía 12, del Orfanato Semjase, creado y sostenido por el cantante desde 1987.

En su juventud, el hijo del Divo de Juárez desarrolló adicción al alcohol (Foto: Instagram/@losgabriels)

A pesar de que en los primeros años de convivencia la relación entre ambos era cercana y entrañable, la juventud de Alberto Jr no habría agradado a Juan Gabriel.

La gota que derramó el vaso fue la muerte del hijo de Alberto y nieto de Juan Gabriel, Héctor, con quien el cantante mantenía una estrecha relación.

Esta situación causó que Iván Aguilera, primer hijo biológico del cantautor, no permitiera a su hermano entrar al último adiós de Juan Gabriel, así como tampoco al homenaje que se llevó a cabo en el Palacio de Bellas Artes.

“Yo sé muchas cosas que viví en esos años que él estuvo en la casa. Lo apoyé con mucho gusto, no me arrepiento porque lo hice de buena fe. Si él no supo valorar esto, ahora veo que tampoco supo valorar lo que su padre le dio siempre y cómo lo protegió en vida”, dijo este día la ex mánager y amiga cercana del cantante.

