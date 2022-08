Thalía celebró su cumpleaños en el restaurante de Bad Bunny al lado de otros famosos latinos

Thalía celebró su cumpleaños 51 junto a sus más cercanos (Foto: Instagram/@thalia)

La cantante y actriz mexicana Ariadna Thalía Sodi Miranda mejor conocida como Thalía, cumplió 51 años el pasado 26 de agosto y celebró junto a sus más cercanos la llegada de un año más de vida desde el lujoso restaurante ubicado en Miami conocido como Gekko el cual es propiedad del cantante Bad Bunny.

Sus cuentas de Instagram y TikTok fueron las encargadas de acercar el festejo de la intérprete de éxitos como Desde esa noche, Qué será de ti y Marimar a sus poco más de 30 millones de seguidores -entre ambas cuentas- en redes sociales.

Dentro de los materiales audiovisuales difundidos por la icónica intérprete, se pudo ver que festejó junto a grandes personalidades del medio del espectáculo internacional como Gloria y Emilio Estefan, Tainy, DJ Steve Aoki, así como su esposo, Tommy Mottola

Thalía celebró su cumpleaños en el restaurante de Bad Bunny (Foto: Instagram/@thalia)

“¡Qué manera de celebrar mi cumpleaños! ¡Bien acompañada, apapachada, llena de risas, de cariño y de alegría! ¡Gracias por esta noche maravillosaaa! Happy bday to me”, escribió Thalía en su cuenta de Instagram.

Junto al material audiovisual de poco más de 2 minutos de duración, a la importante histrionisa mexicana se le puede observar impactada cuando ve llegar a su mesa el enorme pastel de cuatro pisos con cuatro velas encendidas y su nombre al frente.

Como era de esperarse sus más ávidos seguidores y colegas reaccionaron a la publicación de Thalía y le enviaron sus mejores deseos: “¡Felicidades, mi Thalis preciosa!”. “!Happy Birthday! Lo mejor siempre”. “Feliz cumpleaños muchas bendiciones hoy y siempre para ti... te queremos mucho”, son algunas de los comentarios recuperados vía Instagram.

Cabe recordar que la intérprete que dio vida Marimar comenzó los festejos de su cumpleaños 51 un día antes en su autonombrado “Thalia Day” junto a su equipo de trabajo y su esposo Tommy Mottola, ahí sorprendieron a la cantante con un pastel y flores, tal y como lo compartió en sus redes sociales en una travesía que incluiría a su disquera Sony Music y su equipo de trabajo.

La cantante cumplirá 51 años (Foto: Instagram/@thalia)

Su disquera y equipo más cercano de trabajo la sorprendió con pasteles personalizados, grandes velas de colores, globos, rosas y todo aquel detalle típico que se le da a un cumpleañero, solamente que llevado a gran escala, pues es bien sabido que a la mexicana le gustan las cosas sofisticadas.

“Se viene mi cumpleaños, así me celebran mis amados Thalifans cada año. A ver qué se les ocurre en este”, escribió en un video recopilatorio de las muestras de cariño que le dan sus más grandes seguidores, donde el transformismo en sus más grandes diseños visuales para discos, presentaciones y telenovelas, no faltó.

Por su parte su disquera Sony Music no quiso quedarse atrás y de la mano del empresario Tommy Mottola le dio una gran celebración a la intérprete de éxitos pop como No Me Acuerdo, A Quién Le Importa y Amor A La Mexicana, siendo respondido con tiernas palabras e imágenes del momento.

Tommy Mottola formó parte de la sorpresa (Foto: Instagram)

“¡Ya empezó el festejo! ¡Agradecida con mi compañía disquera por esta sorpresa tan fantástica! Los amo a cada uno de ustedes familia. Primeras velitas de happy bday. ¡Arrancamos la celebración de mi cumple! Que sorpresón! Mi familia de @sonymusiclatin apapachando en mi precumpleaños”, agregó.

A esto se le sumó un cálido y relajado rato en la piscina donde la también llamada Emperatriz de la Belleza deleito a sus seguidores con un sensual bikini que demostró que la edad solo es un número, pues con varias décadas cumplidas sigue luciendo igual a cuando recién se había desintegrado Timbiriche o cuando empezaba la famosa y popular trilogía de las Marías.

