Thalía comenzó las celebraciones por su cumple 51: en bikini, a lado de Tommy Mottola y con coloridas sorpresas

Por muy difícil que a muchos les pueda parecer, Thalía cumplirá 51 años el próximo viernes 26 de agosto. La ex Timbiriche que es considerada como una de las actrices y cantantes más importantes en la historia de México se encuentra de manteles largos y por ello ya ha comenzado los festejos en su honor que han incluido divertidas sorpresas, ratos relajantes en bikini y las muestras de cariño que su esposo, Tommy Mottola, le brinda.

Su cuenta de Instagram y TikTok han sido las sedes de cada uno de los tiernos momentos que ha inmortalizado con fotos y videos, pues así sus más de 20 millones de seguidores de alguna manera han podido ser parte del autonombrado “Thalía Day”. La primera parada ha sido por parte de su disquera y equipo más cercano de trabajo que la sorprendió con pasteles personalizados, grandes velas de colores, globos, rosas y todo aquel detalle típico que se le da a un cumpleañero, solamente que llevado a gran escala pues es bien sabido que a la mexicana le gustan las cosas sofisticadas.

“Se viene mi cumpleaños, así me celebran mis amados Thalifans cada año. A ver qué se les ocurre en este”, escribió en un video recopilatorio de las muestras de cariño que le dan sus más grandes seguidores, donde el transformismo en sus más grandes diseños visuales para discos, presentaciones y telenovelas no faltaron.

Su disquera Sony Music no quiso quedarse atrás y de la mano del empresario Tommy Mottola le dieron una gran celebración a la intérprete de éxitos pop como No Me Acuerdo, A Quién Le Importa y Amor A La Mexicana, siendo respondido con tiernas palabras e imágenes del momento:

“¡Ya empezó el festejo! ¡Agradecida con mi compañía disquera por esta sorpresa tan fantástica! Los amo a cada uno de ustedes familia. Primeras velitas de happy bday. ¡Arrancamos la celebración de mi cumple! Que sorpresón! Mi familia de @sonymusiclatin apapachando en mi precumpleaños”, agregó.

A esto se le sumó un cálido y relajado rato en la piscina donde la también llamada Emperatriz de la Belleza deleito a sus seguidores con un sensual bikini que demostró que la edad solo es un número, pues con varias décadas cumplidas sigue luciendo igual a cuando recién se había desintegrado Timbiriche o cuando empezaba la famosa y popular trilogía de las Marías.

“Thalía cumple este 2022 51 años y se ve mejor que muchas chicas de 20 años que veo por todos lados”. “La que nace bella muere bella y Thalía siempre será de lo mejor que hay”. “Es como en vino para ser sincero, cada año se pone más bonita y aunque muchos pueden quejarse de su rostro según algo inflamado, verla en bikini es la muestra que está en sus nuevos 25 años”. “Además de que por fuera neta no lo demuestra ni un poco, verla en bikini es el ejemplo, su actitud siempre será la cura ante la vejez y eso deberíamos aprender todo de una vez”, escribieron.

Los halagos entre Anahí y Thalía

La RBD se sumó a una de las tendencias más divertidas de redes sociales de las últimas semanas que tiene como tema central la canción de la telenovela Marimar, interpretada por la ex Timbiriche. Vía Instagram y TikTok no faltó la recreación del divertido trend que ha puesto a la telenovela de Televisa nuevamente en el mapa, después de 28 años de su estreno en 1994, causando furor en redes sociales e incluso obteniendo una cálida respuesta por parte de la cantante.

“Te amo amiguita bella”, respondió Thalía con emojis de corazones, manos aplaudiendo y caras sonrientes siendo festejado por más de uno que desde hace algunos años ha pedido y esperado una colaboración musical entre ambas ya que sus clásicos explosivos como Mi Delirio y Seducción, así como sus baladas del estilo de Sálvame y No Me Enseñaste, son muestra de que podrían llegar a tener una excelente química.

