Viralizan a Erika Buenfil imitando a Mafe Walker, mujer que asegura hablar alienígena

Hace unos días se viralizó en internet la polémica entrevista que Mafe Walker -influencer y guía espiritual- concedió para Venga la Alegría debido a sus declaraciones en supuesto idioma alienígena. Como era de esperarse, el inusual momento que se transmitió en televisión nacional fue criticado por usuarios de redes sociales, quienes no solo compartieron su opinión a través de memes, también crearon un filtro de TikTok que rápidamente fue recuperado por Erika Buenfil.

La Reina del TikTok sorprendió a sus más de 15 millones de seguidores en dicha plataforma con un nuevo video. Se trató nada más ni nada menos que de una parodia a la colombiana que actualmente radica en México. En el fragmento audiovisual se puede apreciar a la protagonista de melodramas recostada sobre unas almohadas mientras trata de imitar -a manera de parodia- los sonidos que externó la “médium interdimensional” durante su entrevista en el matutino.

Y finalizó su intervención con la siguiente frase: “Verg*, pues ¿qué pregunté?”. El TikTok se viralizó en redes sociales, donde los internautas no solo aplaudieron la parodia, también rectificaron el título que le otorgaron desde hace algunos meses debido a que es considerada como la primera actriz mexicana que se atrevió a hacer parodias dentro de la plataforma; le siguieron Maribel Guardia y Victoria Ruffo.

“Ni a mis clases tan temprano”. “Amo esa mujer demasiado”. “Me encanta tus vídeos son los mejores”. “Solo tu para sacar mis mejores risadas hoy”. “Parece que yo hablo cuando estoy llorando”. “AAAAA vida no me hace eso, me había olvidado de esta conversación de los marcianos”. “No pues que lo entendí todo. No, mentira, no entendí nada”, fueron algunas reacciones.

