Chiquis Rivera apareció con los labios hinchados por un tratamiento estético: “Parece pescado”

Chiquis Rivera pasó por efectos secundarios inesperados (Foto: Getty Images)

A través de su cuenta de Instagram, Chiquis Rivera compartió que tenía una afectación por no conocer las instrucciones de su médico, ya que decidió tatuarse los labios para que de forma permanente, se vieran como si estuvieran más grandes, brillosos y maquillados.

Sin embargo, la cantante de banda no sabía cuáles eran las indicaciones de los especialistas que le hicieron el lip blushing, por lo que decidió beber alcohol, incluso explicó que “se le habían pasado las copas”, lo cual le causó escandalosas consecuencias temporales.

La interacción de bebidas alcohólicas y el torrente sanguíneo suele entorpecer el proceso de cicatrización de una herida, así que Chiquis apareció en sus historias de Instagram con los labios sumamente inflamados, incluso tenían pequeñas heridas, el controno de la boca también parecía ligeramente enrojecido. “Parece pescado”, mencionó la hija de Jenni Rivera.

La cantante de banda dijo que su boca parecía "la de un pescado" (Foto: captura de pantalla Instagram/@chiquis)

“Me hice un lip blush que es como que básicamente te tatúan los labios para que se vean más estéticamente más rojitos y no’mbre, yo creo que porque tomé mucho el domingo… no me había dicho la muchacha que no podía tomar y ahorita traigo la boca así de grande, masiva….”, mencionó en su historia temporal.

El nombre de este procedimiento en español se traduce como “rubor de labios”, se trata de maquillaje semipermanente que realza la belleza de los labios, haciendo que los contornos se vean más definidos. El tratamiento de belleza suele durar alrededor de 8 meses, la cicatrización del mismo tarda en caer al menos 15 días, pero en el caso de Chiquis, es probable que sea un poco más lento por la ingesta de alcohol.

Horas después, Chiquis lució una sonrisa sin pequeñas heridas ni inflación (Foto: captura de pantalla Instagram/@chiquis)

A pesar de la incomodidad y el dolor que esto le pudo haber provocado a la cantante, las molestias fueron disminuyendo hasta que pudo lucir sus labios en su tamaño regular pocas horas después. Al día siguiente del incidente, estuvo publicando algunas grabaciones de ella disfrutando la música de Karol G, además de que viajó a Dallas, en los Estados Unidos.

Recientemente, Chiquis Rivera recibió fuertes comentarios hacia su apariencia por parte de Bárbara de Regil y Lola Cortés, al respecto, la hija de Jenni Rivera se mostró segura de sí misma y, aunque no mencionó directamente a las famosas, sí mencionó que no estaba interesada en las críticas negativas en su contra.

¡Bárbara de Regil es tajante al revelar que no le gusta el cuerpo de Chiquis Rivera! 😱💃 #VLA #QuieroBailarEnJueves pic.twitter.com/SMxkO6Lkbk — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) August 4, 2022

“Hoy decidí que me sigue valiendo madre los que no me quieren. Yo me amo… y miss boss bees también, así que BANANAS! Me la siguen pelando! #TryAgain #AbejaReina”, escribió la intérprete de éxitos como Baila Así , Vas a volver o Paloma Blanca el pasado 4 de agosto.

Pero los comentarios no pararon ahí, ya que el viernes pasado, la artista salió nuevamente a defenderse y en esta misma plataforma lanzó un contundente mensaje.

“A todos los que me quieren hacer daño de una manera o otra, OJO, porque Dios me cuida mucho. We homies, He don’t play when it comes to me. I’m one of His favorites! (Somos amigos, él no juega cuando se trata de mí. ¡Soy una de sus favoritas!) #BeeAware #BeeCareful”, escribió Chiquis.

La reacción de Chiquis Rivera a las malas caras de Lolita Cortés por su presentación en La Academia (Fotos: Instagram/@laacademiatv)

Las reacciones por parte de los internautas no se hicieron esperar y varios de ellos defendieron la postura de la cantante, pues aseguraron que era muy talentosa y no debía dejarse intimidar por los malos comentarios.

“¡Eso chiquis!, que no te importen las críticas de los que no te quieren, tú brillas a tu modo, por eso les pica tanto. Eres una chingona y una mujer de ejemplo a seguir, todxs tus boss bees te amamos mucho; siempre estaremos para ti”. “Generalmente las personas seguras de si mismas, despiertan mucha envidia, sigue en lo tuyo mujer”, fueron algunas de las menciones que llenaron la caja de comentarios.

