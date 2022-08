Manuel Mijares desató controversia en redes sociales por sus costosos zapatos “pata de camello”

(Foto Instagram: @oficialmijares - captura Twitter: @edithvazqu)

En las últimas horas Manuel Mijares se posicionó entre las principales tendencias de redes sociales por un elemento que sobresalió del outfit que utilizó durante su reciente encuentro con los medios. Se trata de unos extravagantes y costosos zapatos que inesperadamente llamaron la atención de sus fans, desataron opiniones encontradas y alguna que otra burla por la peculiar división que tienen en la punta, característica por la que fueron comparados con “patas de camello”.

Todo comenzó hace unos días, cuando el intérprete de Si me tenías, No hace falta y No se murió el amor publicó en su cuenta de Instagram una fotografía donde posó junto a su ex esposa, Lucero, durante una entrevista que cedieron para Despierta América con motivo de Hasta que se nos hizo, su tour que próximamente llegará a Estados Unidos.

En la imagen se puede apreciar a los queridos amigos sentados en un sillón junto a dos guitarras; como siempre, la Novia de América lució despampanante con un look relajado compuesto por unos jeans acampanados, una playera blanca, un kimono verde con estampado y unos tenias sin plataforma, mientras que Mijares apareció con un traje de dos piezas con destellos negros, una playera negra, un sombrero blanco y unos zapatos café.

En ese momento sus post se llenó con mensajes de cariño por parte de sus fans y algunas peticiones para que pronto visiten otras regiones de América Latina tras el éxito que alcanzaron en México que seguramente repetirán con sus próximas presentaciones en Estados Unidos.

Así pasaron los días hasta que hace unas horas usuarios de Twitter se encontraron con un par de fotografías donde aparece el cantante con los mismos zapatos y esta vez sobresalieron las críticas. Mientras unos solo se burlaron del diseño otros arremetieron contra quienes juzgaron al cantante por su calzado, pues consideran que cada quien puede usar cualquier prenda que le guste y resaltaron que la ropa no tiene género.

“Los zapatos ortopédicos de la Mijares. Ella en perra en todos los colores los tiene”. “No puedo con los zapatos ‘Coqueta y Audaz’ de Mijares”. “Son los zapatos de Mijares. Cada vez se descompone más”. “Con zapatos de Manuela Mijares”. “Lucero le prestó zapatos a Mijares”. “Los zapatos pata de camello de Mijares”. “No puede ser que ya todo mundo le diga Loro huasteco a la señora lindis de Mijares Más respeto, eso solo se lo puede decir el que usa zapatos de coqueta y audaz”, fueron algunas reacciones.

