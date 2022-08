Alejandro Fernández: los memes más divertidos que dejó su nuevo “look de señora de las Lomas”

Usuarios de redes sociales reaccionaron con memes al nuevo look de Alejandro Fernández (Fotos. Captura de pantalla Twitter)

Desde la tarde del pasado lunes, el nombre de Alejandro Fernández se ha mantenido en tendencia después de que el cantante compartiera en sus redes sociales algunas fotografías de sus recientes vacaciones por Italia.

Si bien es común que celebridades compartan fotografías en dichas plataformas en donde se aprecia su lujoso estilo de vida, en esta ocasión no fue ese factor lo que llamó la atención de cientos de internautas, sino más bien, la apariencia física de quien es el hijo del fallecido Charro de Huentitán.

A el Potrillo se le observó luciendo una camisa con estampado, bermudas, gafas de sol y el radiante color plata de sus canas en una fotografía que de forma casi inmediata se viralizó en redes sociales, pues usuarios de dichas plataformas no tardaron en reaccionar con todo tipo de elogios, burlas e inclusive con los divertidos y siempre confiables memes.

Entre los múltiples comentarios que inundaron las plataformas digitales destacaron los que sostuvieron que la nueva apariencia del intérprete de Me hace tanto bien evocaba a la moda que suelen utilizar las mujeres que habitan la zona residencial de Lomas de Chapultepec en la Ciudad de México, quienes se distinguen por su lujoso estilo de vida y por utilizar en sus outfits todo tipo de marcas exclusivas.

Además, internautas especularon sobre el costo del reloj que se le aprecia utilizar a Alejandro Fernández en la fotografía, asegurando incluso que dicho accesorio de lujo tiene un costo aproximado de USD 50 mil.

“En la foto de Alejandro Fernández con su outfit de ‘Señora de las Lomas’ se puede ver que porta un Rolex GMT Master II en caja y brazalete de oro amarillo con carátula verde. El watchinango que te muestra dos usos horarios tiene un precio resell de 50,000 usd”, afirmó un usuario.

Adicionalmente, el nuevo look de el Potrillo fue comparado con el estilo de otras personalidades públicas tal fue el caso de Chavela Vargas e incluso la de la presidenta del Senado en México, Olga Sánchez Cordero.

Desafortunadamente, la homofobia también se hizo presente entre las múltiples reacciones que generó la nueva fotografía de el Potrillo; y es que no es un secreto que en más de una ocasión la orientación sexual del hijo de Vicente Fernández ha sido cuestionada por la opinión pública.

No obstante, también hubo fanáticos e internautas que salieron en su defensa argumentando que su apariencia física u orientación sexual no tienen absolutamente nada que ver con el innegable talento que Alejandro Fernández heredó para cantar.

Asimismo, usuarios en redes sociales criticaron el hecho de que cuando artistas como Bad Bunny, Harry Styles o Brad Pitt se atreven a romper estereotipos de género son aplaudidos y elogiados por la opinión pública mientras que al Potrillo lo insultan y recriminan por hacer exactamente lo mismo.

La explicación de dicho fenómeno podría explicarse con la brecha existente entre el cantante de 51 años y las nuevas generaciones, no obstante, dicho factor tampoco justifica la violencia e insultos que recibió a través de redes sociales.

“A mí no me da risa todo lo que publican/comentan sobre Alejandro Fernández, solo demuestran la incongruencia, hipocresía y homofobia que se sigue viviendo”; “No es un ‘Por qué a Harry Styles y a Bad bunny se lo aplauden y de Alejandro Fernández se burlan’, el problema es la generación que lo sigue o conoce porque hasta sus propios fans se ríen de él la intolerancia es lo que domina y una vestimenta no debe ser motivo de burla”; “A Bad Bunny y a Harry Styles le aplauden todos los outfits queer pero a Alejandro Fernández no lo bajan de p*to, ¿cómo?, ¿porqué?, ¿como miden a quien aplaudirle y a quien escupirle?”, fueron algunos de los comentarios de usuarios en redes sociales.

