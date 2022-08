Roberto Tello “El coreano” se someterá a bypass gástrico: “Tengo miedo, pero también fe”

Con 53 años y 131 kilos de peso, el actor tomó una "drástica decisión" en pro de su salud (Foto: Archivo)

“Es momento de tomar medidas drásticas y afrontar”, dice el conocido actor Roberto Tello sobre la decisión de someterse a una operación de bypass gástrico con el fin de mejorar su estado de salud y crear conciencia en el contexto de un México donde el 75.2% de los ciudadanos presenta obesidad o sobrepeso.

Con la intención de cambiar su estilo de vida definitivamente, el actor cómico conocido como “El coreano” anunció su intervención quirúrgica a realizarse este lunes 22 de agosto, y compartió con Infobae México que algunas alarmas en su estado de salud lo alentaron para someterse a la intervención.

“En 2013 fallece mi papá, él tenía diabetes y me hizo pensar que podía ser propenso, este último año he tenido temas de salud, ácido úrico, empiezo a tener broncas de que estoy a un pasito de la glucosa alta, estoy prediabético. Con 53 años ya empiezo a tener broncas por el peso, que te duelen las rodillas y también viendo el tema de mi mamá, con presión arterial, y yo mismo de repente traigo la presión alta, dije ‘este es el momento’”.

Con antecedentes en su familia de diabetes y presión arterial, Roberto decidió someterse a la intervención "justo a tiempo" (Foto: Archivo)

Tras análisis de laboratorio satisfactorios, el actor detrás de “Keta Mañón” y “Romulado Brayan Donovan del Toro” en Una familia de diez, se someterá a la intervención tras la cual en poco tiempo podrá retomar su vida con normalidad.

“Es una operación técnicamente ambulatoria, con un día de observación, todo es vía laparoscopía, dependiendo si es manga o bypass, en una te cortan un pedazo de estómago, de intestino, y en la otra solamente conectan el intestino con el esófago. Yo me opero el lunes y el jueves estoy trabajando, ese es el plan”, contó el actor que actualmente pesa 131 kilos.

Tello será sometido a anestesia general, y pese a ser un procedimiento ambulatorio que durará aproximadamente una hora, Roberto acepta tener un poco de temor, pero “más fe y confianza”.

“Es muy breve, una hora de operación. El médico tiene años de experiencia, incluso con el hombre más gordo del mundo, lo operó en 2017 y hay confianza de saber en qué manos estás. Uno siempre tiene miedo, pero también tienes fe y esperanza. Soy un hombre que cree en Dios y el mismo miedo que me provoca entrar y operarme es el mismo miedo que me provoca llegar a otras condiciones de salud”.

"Keta Mañón" es uno de los personajes que el actor creó y produjo, con el fin de generarse su propia fuente de trabajo (Foto: Archivo)

El hombre detrás del personaje de “El marrano” en la telenovela La verdad oculta, prefiere enfocar su miedo como catalizador de un cambio, en este caso en pro de su salud.

“A raíz de que ya empiezas con malestares dices ‘qué miedo llegar a estas condiciones’, entonces el miedo tiene que ser tu impulso, tu motor a no detenerte de hacer las cosas. Gracias a Dios es una cirugía que se puede programar, con todas las condiciones, qué miedo que tuviera que ser de emergencia”.

Después de la intervención, el actor contará con una atención integrada pues en este “cambio drástico” son distintos factores los que intervienen: “Es integral, entra psicología, nutrición, van a estar verificando que estás bien, el apoyo de la mente, porque los gordos pensamos como gordos, entonces voy a cambiar algunos de mis chistes”.

Otro de los aspectos positivos que animaron a Roberto a darle paso a su intervención justo en estos momentos, es que considera que la comedia ha cambiado, por ello no tiene temor de perder oportunidades laborales una vez que haya perdido peso -como ya ocurrió hace 8 años-, pues uno de sus sellos distintivos a lo largo de su carrera ha sido su imagen robusta.

“En 2014 me puse un balón intragástrico que funcionó bastante bien, pero tiene una vigencia, eran otros años. Yo cuando empecé a buscar trabajo con esa nueva imagen ya no me daban, todavía se pensaba en los clichés de la televisión, y ahorita hay nuevos contenidos y series y el tema del cliché cada vez es menor.

“Me dio temor pues era la fuente de trabajo la que no me permitía quizá seguir teniendo la misma cantidad de trabajo u oportunidades, esta vez con base a la experiencia he visto que no es una limitante ser gordo, flaco, chaparro o alto, es momento de tomar esta decisión. Trabajo gracias a Dios siempre hay, ahora hay opciones de crearse cada uno sus propios contenidos”.

Asimismo, en junio de 2021 Roberto sufrió un aparatoso accidente automovilístico en la carretera, del cual salió “milagrosamente ileso”, no así su camioneta que quedó volcada sobre el asfalto. Este evento también contribuyó a que el actor revalorara su camino y apostara por una mejora integral de su calidad de vida.

“Hace un año volví a nacer, realmente fue muy asombroso que ni la persona que venía conmigo ni yo hayamos sufrido ni un rasguñito ni una torcedura, y dices ‘por algo estoy aquí, por algo me dejaron’”, concluyó el actor.

