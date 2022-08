Ingrid Coronado aclaró los rumores de su regreso a “Venga la Alegría”

Ingrid Coronado respondió a los rumores sobre su regreso a "VLA" el próximo lunes (Foto: Instagram/@ingridcoronadomx)

Luego de que se rumorara que Ingrid Coronado regresaría a Venga la Alegría luego de más de tres años de haber salido del programa, la presentadora reveló si verdaderamente regresará a la pantalla chica y cuáles son sus verdaderos planes profesionales.

Desde hace unos días han circulado rumores de que Ingrid Coronado podría regresar a la televisión en enero con el programa que la hizo catapultarse como conductora: Venga la Alegría. Y es que tras varios meses en que se ha mantenido alejada de la televisión, supuestamente habría sido llamada por la producción del matutino de TV Azteca para que regrese, pues fue una de las presentadoras estrella y porque, además, hay cambios dentro de la empresa desde que Sandra Smester dejó su puesto como Directora de Contenido.

Durante la firma de autógrafos para los lectores de su libro MujerÓn, este 19 de agosto al ser cuestionada acerca de este rumor, Coronado fue contundente con la prensa y negó que fuese verdad, pues sus intenciones no son regresar a VLA, así como tampoco a otro programa de televisión.

Desde 2018 Ingrid no es parte de "Venga la Alegría", pero ha asistido en varias ocasiones como invitada (Foto: Instagram @vengalaalegriatva)

“No, estoy muy feliz en la radio”, comentó Ingrid. Agregó que, por ahora, se siente cómoda con su programa radiofónico Ingrid y Tamara, motivo por el que “no lo pienso dejar”, mencionó.

La conductora también negó que exista la posibilidad de pasar a otra televisora, pues, repitió, está feliz sólo con su programa de radio.

A lo largo de su trayectoria en la televisión, la presentadora de Sexos en Guerra ha sido parte del elenco de Venga la Alegría en tres diferentes etapas del programa, siendo ella una de las primeras en dirigirlo. En los inicios del matutino, de 2006 a 2008, Ingrid fue una de las conductoras estrellas, junto a Fernando del Solar, con quien anunció su romance en el mismo programa.

Fue durante una emisión de "Venga la Alegría" de 2008 que la pareja dio a conocer su romance y que, además, esperaban su primer hijo (Foto: Miguel Dimayuga/CUARTOSCURO)

Después, regresó temporalmente en 2010, volviendo a ser una de las titulares, junto a Inés Gómez Mont. Luego de su salida a los pocos meses, se reintegró nuevamente hasta enero de 2015, cuando retomó su puesto y permaneció en el matutino hasta noviembre de 2018. Desde entonces, no ha ha vuelto al programa.

Recientemente, en una entrevista con Marco Antonio Regil para su canal de YouTube, la también escritora confesó que dejar VLA fue un cambio difícil ya que sabía que era considerada una de las titulares por el cariño que le tenía el público.

“Ha sido una de las mejores decisiones de mi vida, porque sí, en ese momento fue difícil, toda la gente me decía ‘¿Qué estás haciendo si estás en un lugar privilegiado, ¿cómo lo vas a dejar?’ Y sí, era un lugar privilegiado y decidí irme a explorar otros lugares”, confesó.

Fue en septiembre de 2020 que Ingrid y Tamara Vargas estrenaron su programa "Conectadas", que ahora se llama "Ingrid y Tamara" (Foto: Instagram/@ingirdtamaramvs)

Sin embargo, comentó que fue la mejor decisión, pues tuvo el tiempo suficiente para poder tomar dos años sabáticos, alejarse de todo y, finalmente, encontrarse a sí misma.

“Me fui a un retiro en el Amazonas, me fui a otro retiro a la sierra de Puerto Vallarta, en un lugar donde no había luz, ni Wifi, ni nada, me fui a la India, dije: ‘Tengo que encontrarme a mí misma en algún lado’”, agregó en la entrevista.

Al regresar de este retiro, encontró que la radio es una de sus más grandes pasiones y no piensa dejarla en un tiempo.

Durante el encuentro con la prensa, Coronado también mencionó que otra de las razones por la que no ha considerado regresar a la televisión es por vocación por la escritura, pues su está comprometida a impulsar las obras que ha publicado.

