Por qué Ana Ferro tendrá que desalojar la casa donde vivía con Fer del Solar

Se mencionó que Fernando del Solar y Anna Ferro no le pagaban renta por vivir en su departamento en Cuernavaca y que tampoco Ingrid se esforzó por exigir una Foto: Getty Images

Recientemente en una entrevista con Ventaneando se dio a conocer que Anna Ferro tendrá que abandonar la casa donde vivía junto a su marido, Fernando del Solar, ya que legalmente le pertenece a Ingrid Coronado, la mujer con la que tuvo a Luciano y Paolo.

A un mes de su fallecimiento, siguen apareciendo detalles sobre Fernando del Solar, así como de problemas legales luego de que su viuda revelara que Ingrid Coronado lo habría demandado en vida.

Se reveló que deberá abandonar la casa en Cuernavaca en la que compartió sus últimos momentos con Fer del Solar, ya que es propiedad de Ingrid.

La abogada de la ex esposa externó los problemas a los que se enfrenta la conductora a partir de la muerte del padre de sus hijos, ya que todo el tiempo que habitaron el lugar no le pagaron renta e Ingrid tampoco les exigió una como tal.

“El departamento donde vivía Fernando, en Cuernavaca es una propiedad que está a nombre de Ingrid, y ahí vivía Fernando con su esposa, la señora Anna Ferro. Ingrid no peleó para que se salieran ni él ni la señora Ferro, así los dejó vivir ahí, ni le pagaban renta y la propiedad era de ella. Ferro va a tener que entregarle la propiedad a Ingrid, no va a a quedar de otra”, precisó la abogada.

En una entrevista en el programa Ventaneando, la abogada de Ingrid Coronado confesó que el departamento de Cuernavaca donde pasó sus últimos años Fernando del Solar junto a su esposa, le pertenece legalmente a la mujer con la que procreó.

También mencionó que Fernando fue quien habría demandado a Ingrid en 2016, ya que en los últimos años no dio la pensión correspondientes para sus hijos.

“El 25 de enero del 2016, el señor Fernando demanda el divorcio a la señora Ingrid, pide que la señora le pague el 30 o 40 por ciento de sus ingresos y que no salga del país. Así es como comienza esta historia”, indicó Claudia Ramírez.

Recordando que el conductor no cubría por completo el pago a sus hijos a pesar de contar con varias propiedades de las cuales recibía renta, anexó que a su viuda no le corresponde pagar la deuda de Del Solar.

“En el momento del juicio se determina que el señor Fernando le pague a sus dos hijos las colegiaturas y el seguro de gastos médicos, desgraciadamente, un día dice que ya no y solamente le paga la colegiatura a uno de sus hijos, es más, al día de hoy, el señor tiene un adeudo en el juzgado de trescientos y tantos mil pesos por no haber pagado esa colegiatura y quiero aclararte que Ingrid no quiso demandar a Fernando por dicho pago”, agregó su representante legal.

Ingrid fue la encargada de darle todo lo necesario a sus hijos en los últimos años, sin recibir ayuda de Fer del Solar Foto: Getty Images

La conductora de TV ha sido la persona que le ha dado techo, comida y educación a los niños, haciéndose responsable en su totalidad del futuro de sus hijos.

Por último agregó: “Si hay un testamento la señora Ingrid aceptará la última voluntad del señor Fernando del Solar, esperando que la señora Anna Ferro también lo lleve a cabo”, de esa manera finalizó su testimonio, deseando que el proceso se haga pacíficamente, pues lo último que pretenden es alargar más el dolor por su partida.

La instructora de yoga anteriormente había desmentido las declaraciones donde se acusaba a su marido de no cumplir con sus deberes, pues aseguró que siempre había estado al pendiente de las necesidades económicas de Luciano y Paolo.

SEGUIR LEYENDO: