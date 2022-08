“Ahí estaré”: Dr. Simi advirtió que irá a concierto de Rammstein pese a negativa de metaleros

(Fotos: IG rammsteinofficial/ Tw drsimioficial)

La fiebre por lanzar peluches del Dr. Simi a los artistas internacionales que dan conciertos en México se ha vuelto una tendencia en los últimos meses, cómo fue en el caso de la española Rosalía, quien ha obtenido aproximadamente una decena de estos objetos durante sus presentaciones en el país. Sin embargo, no todos los fans de las bandas se han mostrado receptivos con esta iniciativa, ya que los seguidores de la banda Rammstein hicieron una campaña para evitar que cayeran los muñecos durante el concierto que darán los alemanes en octubre.

Ante esto, la cuenta oficial del Doctor Simi en Twitter no se quedó callada y advirtió que estaba listo para hacerse presente en el evento.

“Y porque lo pidieron, ahí estaré. Nos vemos amigos de #Rammstein”, se puede leer en dicha red social.

Pero la situación no paró ahí, pues además de la publicación, apareció una fotografía de la botarga del Dr. Simi disfrazado de bombero (ya que varios fans han remarcado que la banda suele utilizar fuego en sus presentaciones), con una cinta en la cabeza que decía: “Du hast” -una de las canciones representativas del grupo- y portando una cubeta llena de peluches de su personaje en la mano.

Las reacciones por parte de los internautas no se hicieron esperar y varios de ellos se mostraron divertidos con el alcance que ha tenido la figura.

“Les juro que por esto y muchas cosas más me encanta ser Mexicana... La neta el sentido del humor con el que vemos las cosas es único”. “Patrimonio de México”. “No eres un músico famoso si no te avientan un Dr. Simi en tu concierto”. “En este caso vale la pena que no se lance un muñeco, sino la botarga completa”. “Se hizo canon de golpe”, fueron algunas de las menciones.

Asimismo, los memes también aparecieron en la publicación y algunos internautas hicieron fotomontajes en donde algunos famosos como Chalino Sánchez, José José o Juan Gabriel también habrían recibido un Dr. Simi en el escenario.

“Si al gran Chalino Sánchez se le aventó uno, no veo porque no hacerlo con Rammstein”, escribió un internauta.

Por qué los fans de Rammstein no quieren al Dr. Simi

Hace unos días comenzó a circular en redes sociales una campaña por parte de los fans mexicanos de Rammstein donde solicitaban que no se aventaran peluches del Dr. Simi durante las presentaciones que hará la banda en territorio Azteca el próximo 1, 2 y 4 de octubre en el Foro Sol.

“A veces decir la verdad incomoda.. Si en verdad valoras el trabajo de la banda, no hagas este tipo de cosas. #Rammstein tiene un espectáculo muy meticuloso y cualquier situación ajena puede conllevar un enojo de la banda (nos terminen eliminando del próximo DVD :’v o peor nos mandan ALV del próximo Tour). En esta ocasión sí les decimos: ¡NO LO HAGAN!”, se puede leer en la página de Facebook llamada Rammstein Shop México.

Rammstein en México (Foto: Twitter)

No seas #duhaster, no lo avientes. Hemos esperado más de 2 años para este concierto. Recuerda, los conciertos del foro sol serán grabados para un DVD en vivo!

Las críticas no dejaron de lloverles a los seguidores de la agrupación alemana, pero tampoco las bromas al respecto.

“Rammstein regresando tristes a Alemania porque no les aventaron un Doctor Simi como a Slipknot y Gorillaz”, “Lo único que leí fue ‘lancen Dr. Simi, láncenlos hasta que nos manden ALV en el próximo Tour”, escribieron usuarios en redes.

