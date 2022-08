El Dr. Simi lo hizo de nuevo: golpearon en el rostro a Lady Gaga con el peluche en un concierto en Toronto

Durante su concierto en Toronto, Canadá a la icónica cantante de pop le lanzaron un peluche al escenario

La euforia que se vive en los conciertos de diferentes artistas o agrupaciones se ha convertido en una sensación inigualable para los miles de fanáticos que esperan disfrutar del talento y espectáculo que dichas personalidades orquestan en vivo y se han quedado grabadas en la memoria colectiva del público.

Si bien dichas presentaciones son emocionantes por sí solas, la experiencia de disfrutar un concierto en el extranjero resulta una vivencia digna de recordar y la oportunidad perfecta de poner el nombre de su país de origen en alto y, para lograrlo, el público mexicano ha puesto en marcha una peculiar práctica: lanzar peluches del icónico Dr. Simi a los escenarios en donde múltiples artistas se han presentado.

En esta ocasión, a Lady Gaga le tocó conocer al aclamado peluche, aunque cabe señalar que no de la mejor manera. Fue el pasado sábado cuando la estrella mundial de pop se presentó en Toronto, Canadá y, aunque sus shows se suelen caracterizar por las excentricidades e imponentes escenografías que acompañan a la cantante, fue el mismísimo Dr. Simi quien ganó protagonismo al golpear a la intérprete de éxitos como Born This Way o Bad Romance en el rostro.

La intérprete de "Bad Romance" fue golpeada en el rostro con un peluche del Dr. Simi (Foto: Twitter / @PReggaetonera )

En redes sociales no tardó en viralizarse el video del momento exacto en el que el pequeño peluche del icónico doctor golpeó en el rostro a la Mother Monster, quien pese al percance, continuó de forma profesional su interpretación.

Aunque a gran parte de los internautas les pareció un momento bastante gracioso, muchos otros calificaron la acción como una grosería e incluso aseguraron que dicho acto podía influir en que Lady Gaga no quisiera regresar pronto a México o Latinoamérica.

“Eso le pasa por no venir a México lo malo es que ahora si estamos VETADISIMOS”; ”Van a tener que mandar a el Sr. #MarceloEbrard a resolver el problema”; “Apoyo totalmente la tradición de regalarle un Doctor Simi al artista. Pero ... ¿Porqué justo en la cara se lo tenían que lanzar a Lady Gaga? Ahora menos va a venir a México”, fueron algunos de los comentarios de usuarios en redes sociales.

La intérprete de "Judas" continuó con su presentación pese al percance (Foto: Caaptura de pantalla Twitter)

Aunque se desconoce si después Lady Gaga levantó al peluche del Dr. Simi, la situación evocó a ocasiones anteriores en donde artistas como Gerard Way, vocalista de My Chemical Romance, tuvo entre sus manos al icónico doctor de bigotes y canas y por el cual, sin dudarlo, confirmó el regreso de la agrupación a México para la edición de este 2022 del aclamado festival Corona Capital.

No obstante, la agrupación originaria de Nueva Jersey no han sido los únicos en conocer al popular doctor de las Farmacias Similares pues también ha llegado a manos de artistas como Gorillaz, Chvrches, Mac DeMarco, Coldplay, entre otros.

El origen de los peluches del Dr. Simi

El peluche del Dr Simi se ha convertido en una tradición dentro de los conciertos nacionales e internacionales donde un mexicano pisa el terreno, pero la historia de éstos es bastante peculiar (Foto: Infobae México)

El Dr. Simi se ha consolidado como el doctor más famoso de México; aunque en un inicio se pensó que el icónico personaje forma parte de una estrategia de mercadotecnia de las Farmacias Similares, la realidad es que los peluches ocultan una conmovedora historia de mucho trabajo detrás.

Y es que cualquier persona que vive o ha visitado México ha visto alguna vez afuera de las mencionadas farmacias a botargas del Dr. Simi bailando y animando a la gente, no obstante, fue hasta 2005 que en una fábrica de Cholula, Puebla, comenzó a elaborar los icónicos peluches que ya se han convertido en una tradición dentro de los conciertos nacionales e internacionales.

La fábrica de los muñecos del Dr Simi están a cargo de una empresa que a lo largo de los años ha desarrollado un producto completamente artesanal en manos de las y los trabajadores que se dedican a diseñar cada una de sus piezas por lo que de entrada, se trata de muñecos únicos.

Desde su creación en el año 2005, esta empresa da empleo a un aproximado de 90% de personas con algún tipo de discapacidad como parte de un programa de integración social y laboral. Sus primeros 23 empleados, cuenta la historia, fueron 23 jóvenes con discapacidad intelectual.

Así que cada vez que compras uno de estos Dr Simi, o cada vez que un artista, aún sin tener el contexto completo, levanta uno de estos muñecos por los aires, está apoyando la inclusión laboral de las personas con discapacidad.

