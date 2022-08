Dr. Simi: quién fue el exitoso actor de la época del Cine de Oro que inspiró al famoso personaje de las farmacias

La imagen del Dr. Simi se ha hecho muy famosa en México. FOTO: RODOLFO ANGULO /CUARTOSCURO.COM

En fechas recientes se ha viralizado la imagen de un curioso peluche con la imagen de la caricatura que representa a la Farmacias Similares. Y es que fans mexicanos de diversos artistas, aprovechan sus conciertos para asistir y lanzarles, en pleno show, el famoso peluche del Dr. Simi.

Debido a esto, y a la gran fama que tiene el muñeco que representa a la cadena de farmacias mexicana, es que ha surgido la pregunta de los internautas y personas en general: ¿De dónde viene el Dr. Simi?

En el canal de YouTube oficial de Farmacias Similares, hay una serie llamada Mi Vida es Alegría. En el capítulo uno, titulado Dr. Simi. Nacimiento y primeros pasos, se responde a dicha pregunta, pues explican de quién fue la idea de crear a un personaje que representara a la cadena de farmacias, con las características que tiene y en quién se inspiraron para crearlo.

En el video se explica que la caricatura del Dr. Simi nació de la idea de tener un personaje que representara el proyecto que Víctor González Torres, el empresario dueño de la marca, estaba emprendiendo. En el capítulo, aparece el ingeniero Óscar de la Sierra Arámburo, vicepresidente de Grupo por un país mejor, explicando que González Torres le platicó la necesidad de tener un personaje, por lo que convocó a que consiguieran a alguien que hiciera la caricatura.

El peluche del Dr Simi se ha convertido en una tradición dentro de los conciertos nacionales e internacionales donde un mexicano pisa el terreno, pero la historia de éstos es bastante peculiar (Foto: Infobae México)

“En aquel entonces trabajábamos con un publicista del periódico La Jornada, y con una empresa de publicidad, y ellos llevaron muchísimas propuestas pero ninguna le daba el ojo al señor (Víctor) González, y me dijo: oye tú no sabes, la verdad acudí a mi papá, le pregunté y me recomendó a un amigo suyo, de nombre Daniel Burgos, lo fui a ver, el encargo de don Víctor era muy preciso, dijo, yo quiero un logotipo, un muñeco que dé confianza, tranquilidad, se ve que sabe mucho, o sea, que sea una persona grande, con canas, pero también quiero que sea picarón, que sea divertido, y que tenga esa mezcla”, explicó De la Sierra.

En el video también se explica que el personaje estuvo inspirado en el famoso actor de la Época del Cine de Oro Mexicano Joaquín Pardavé, quien tenía muchos personajes que se volvieron entrañables. Uno de ellos, fue Don Susanito Peñafiel y Somellera, quien se convertiría en uno de los personajes más emblemáticos del cine nacional, y quien de algún modo detonó la inspiración para crear al personaje del Dr. Simi.

Óscar de la Sierra explica que el creador del personaje, Daniel Burgos, es un hombre muy “bohemio” y muy artístico, y comenta que cuando el artista le dijo que ya tenía una propuesta, él esperaba que le entregara, como el publicista pasado, unas 7 u 8 opciones, sin embargo, solamente le presentó uno, que es el Dr. Simi actual. “Se lo llevé a don Víctor, y la verdad tenía a lo mejor 7 u 8 para escoger, y en cuanto vio a ese, dijo: este”, describió de la Sierra.

Hay que recordar que la imagen de las Farmacias Similares, antes de la creación del Dr. Simi, era muy diferente a la que se tiene ahora. Anteriormente en la cadena, las sucursales tenían la denominación comercial, que es Farmacias Similares, tenía el logotipo de las farmacias, que era una balanza que tenía escrito, en un círculo, Farmacias Similares.

El actor mexicano Joaquín Pardavé, más específicamente su personaje de Don Susanito Peñafiel, fue la inspiración para crear al Dr. Simi.

Con la creación del Dr. Simi, siguió la misma imagen y solo se puso como un agregado a un costado del logo, la viñeta que se tenía de la figura del Dr. Simi. Posteriormente se agregó la botarga, que tenía una actitud amable y saludaba a las personas o les regalaba alguna golosina. Este fue un buen recurso, pues las personas comenzaron a identificar más a las Farmacias Similares con la figura amable del Dr. Simi caracterizado, a una balanza que no decía nada.

