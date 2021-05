El día en que Raúl Velasco llamó “corrientota” a Thalía

Infobae

Siempre en Domingo fue el programa que sirvió como plataforma para nuevos talentos durante 28 años, como fue el caso de Luis Miguel, Ricky Martin, Flans y entre ellos salió la participación de Thalía, quien ya tenía experiencia previa como integrante de Timbiriche, pero que ahora buscaba despuntar como solista. Fue entonces que en su segunda presentación en el programa cuando Raúl Velasco hizo un comentario fuera de lugar sobre la apariencia de la cantante.

“Te quiero hacer una observación muy favorable, desde el día en que debutaste en el programa hasta ahora, has tenido una evolución mucho muy grata. Este atuendo que tienes ahora corresponde al de una chica joven, alegre... te quitaron lo corrientota que te habían puesto el primer día”, dijo el conductor.

Thalía hizo un gesto de sorpresa y se alcanzó a escuchar a través del micrófono de Velasco que ella le dio las gracias, pues lo tomó como un comentario positivo, aunque la palabra no fue la ideal.

Inmediatamente habló de lo bien que se veía y le dijo al público: “Miren ustedes nada más ¿qué le pueden pedir a Thalía?” a lo que ella volteó a verlos y se llevó las manos a la cintura.

Más adelante el conductor insistió en la primera vez que la cantante se presentó en el programa: “los que crean el look de los artistas, que le llaman el look, que es la apariencia de los artistas, quieren inventar el hilo negro y de repente una jovencita así tan linda como ella, la presentan como lo que no es y nada tiene que ver con su interior”.

A lo anterior Thalía dijo “¡Ay qué feo eres!” expresión que se alcanzó a escuchar a través del micrófono de Velasco nuevamente, sin darle oportunidad de responder.

Los comentarios de Raúl Velasco sobre el aspecto de Thalía eran referentes a la primera vez que se presentó en el programa, que fue con el tema “Un pacto entre los dos” que fue compuesta por ella y su ex novio, Alfredo Díaz Ordaz.

Thalía y Alfredo Díaz Ordaz (Foto: Cuna de Grillos)

En su debut, la cantante usó ropa ajustada, cabello recogido y se acompañó de una enérgica coreografía, que fue lo que el conductor criticó en primera instancia, sin mencionar que la canción hablaba de sadomasoquismo, por lo mismo, fue criticada en esa época.

Asimismo, el video también recibió críticas por la vestimenta y la letra de la canción, sin embargo, esto no evitó que el sencillo fuera un éxito.

Dos años después, regresó al programa con más experiencia y mejor producción en su presentación, interpretó: “La vie en rose” en español y francés, “Sangre” y “Love” del álbum del mismo nombre.

En dicha presentación, usó un atuendo rosa y dorado más corto de lo que era costumbre, además se apoyó de una escenografía del mismo color y dos bailarines de ballet, se había convertido en una Thalía más madura con otra propuesta musical.

Para “Love”, la cantante optó por colores más obscuros, tanto en el escenario como en su vestuario, de igual forma, la escenografía fue distinta pues en esta ocasión, usó un corazón gigante, de donde salió ella con ayuda de dos bailarines con pasos y ropa más provocativa.

Thalia recreando la portada del álbum Love (Foto: Instagram/@voguemexico)

A la par, Thalía se encontraba en las grabaciones de María Mercedes con la que retomó su carrera como actriz y también, lo que marcaba el inicio de la Trilogía de las Marías.

La participación de la intérprete de “Amor a la Mexicana” en Siempre en Domingo siempre fue bien recibida por el público, desde el rebelde inicio hasta el último capítulo en el que cautivó con la interpretación de “Amor Eterno”, primera vez que Thalía cantó acompañada de mariachis y agradeció todo el apoyo al conductor Raúl Velasco.

SEGUIR LEYENDO: