Johnny Depp dirigirá su primera película en 25 años con Al Pacino como productor (Reuters)

Johnny Depp está listo para dirigir una película por primera vez en 25 años. El actor regresará detrás de la cámara para “Modigliani”, un drama biográfico sobre el artista italiano Amedeo Modigliani. Al Pacino será uno de los productora de la película.

Basada en la obra de teatro del mismo nombre de Dennis McIntyre y adaptada para la pantalla por Jerzy y Mary Kromolowski, “Modigliani” tiene lugar en el París de 1916 y cuenta la historia del pintor y escultor nacido en Italia Amedeo Modigliani.

Según el comunicado, Modigliani “considerado por sí mismo durante mucho tiempo un fracaso crítico y comercial, navega durante 48 horas turbulentas y llenas de acontecimientos que se convertirán en un punto de inflexión en su vida y, en última instancia, consolidarán su reputación como una leyenda artística”.

“Me siento increíblemente honrado de llevar a la pantalla la vida de Modigliani”, dijo Depp en un comunicado. “Fue una vida de grandes dificultades, pero finalmente un triunfo: una historia universalmente humana con la que todos los espectadores pueden identificarse”.

Al Pacino durante su visita al festival Tribeca (REUTERS/Eduardo Munoz)

La película es el último esfuerzo de Depp para reiniciar su carrera luego de su muy publicitado juicio por difamación contra su ex esposa Amber Heard. El jurado encontró que Heard había difamado a Depp en su artículo de opinión del Washington Post de 2018, que aludía ser víctima de violencia doméstica. Sin embargo, el jurado también encontró que Depp difamó a Heard, a través de su abogado.

Aunque Hollywood se ha alejado de Depp, ha podido encontrar trabajo en productoras europeas. También interpreta al controvertido rey Luis XV en la próxima película de la cineasta francesa Maïwenn, “Jeanne du Barry”, un drama romántico histórico.

Johnny Depp en "Jeanne du Barry"

“Jeanne du Barry” será el primer papel actoral importante de Depp desde la película independiente de 2020 “Minamata”, en la que interpretó al fotógrafo de guerra W. Eugene Smith. El mismo año, Warner Bros. obligó a Depp a abandonar la serie derivada de “Harry Potter” “Animales fantásticos” después de perder su caso por difamación contra el tabloide británico The Sun, que había caracterizado a Depp como un “golpeador de esposas”. Madds Mikkelson reemplazó a Depp en “Animales fantásticos: los secretos de Dumbledore” de 2022.

El actor, mejor conocido por “Piratas del Caribe” y “Sweeney Todd”, hizo su debut como director en 1997 con “The Brave”, en la que actuó junto a Marlon Brando. No ha dirigido una película desde entonces, pero ha producido (o ha sido productor ejecutivo) de varias películas, incluidas “Hugo”, “The Lone Ranger” y “Minimata”.

“Este proyecto ha estado muy cerca del corazón de Al. Al me presentó la obra de Modigliani hace muchos años y me enamoré instantáneamente”, dijo Barry Navidi, a cargo de la productora europea que respalda el proyecto. “Esta es una parte de la vida de Modi y no una biografía. Ha sido un sueño para mí volver a trabajar con Johnny: es un verdadero artista con una visión increíble para llevar esta gran historia a la pantalla”.

