Erasmo Catarino explicó por qué se negó a cantar con Rubí en la final de La Academia

Erasmo Catarino explotó contra la producción de La Academia por no respetar sus condiciones para cantar con Rubí en la final (Fotos: Instagram/@erasmooficial @laacademiatv)

En medio de los conciertos finales de La Academia 20 años, transcendió que Rubí tuvo que ensayar sola y, además, no contó con la compañía de Erasmo Catarino porque el cantante se negó a asistir, pues acusó a la producción del programa de no aceptar sus condiciones.

Luego de que la mañana de este sábado 13 de agosto comenzara a circular cómo Rubí tuvo que ensayar sola la canción que presentaría este fin de semana, en la gran final de La Academia, con el ganador de la cuarta generación del programa, el cantante respondió dando su versión del porqué decidió no asistir al programa y dejó plantada a la joven potosina.

A través de una transmisión que hizo en sus redes sociales, Catarino mencionó que él había propuesto algunos temas que él se sabe para cantar con Rubí, pues no tiene tiempo para ensayar, mientras que la joven sí; no obstante, la producción les habría dado el jueves pasado una canción que él no se sabe. Por tanto, al no practicar su presentación, decidió no asistir en la final.

“Me dicen el jueves: ‘Pues no va a ser el tema que traen para el dueto’. Les digo: ‘No puede ser si no cantamos uno de esos dos temas. Yo no puedo ir porque estoy ocupado. Yo volaría inmediatamente de donde anduviera para poder llegar nada más el sábado, exactamente rayando, para poder estar sabiendo que Rubí ya se aprendió el tema’”

Rubí se presentó sola en el escenario este 13 de agosto y no obtuvo la mejor crítica, pero sus fans la apoyaron en redes sociales (Foto: Instagram/@laacademiatv)

Erasmo aseguró que desde un principio había dicho a la producción de La Academia que él no iba a asistir si no escogían una de las dos canciones que propuso, pues se estaría arriesgando a “salir mal” ya que para cualquier canción es necesario ensayar.

“La producción sabía (...) Se los aclaré: si no voy con un tema que yo me sé, yo no me voy a exhibir ni voy a salir mal, ¿por qué? Porque cualquiera tiene que ensayar, por muy ching... que seas, tienes que ensayar y aprenderte bien el tema, es una pista, no es música en vivo”, señaló.

Los fans de Rubí se mostraron molestos en redes sociales a causa de este desaire de Catarino con la joven, pues ella tuvo que prepararse sola por varias horas, sabiendo que es una de las cinco finalistas y que su futuro en la industria musical dependerá de estos dos días.

Asimismo, Rubí tuvo que hacer sus últimos ensayos del dueto acompañada de Menny, el profesor de canto del reality.

“El exitoso Erasmo Catarino no se presentará en el concierto debido a problemas de agenda por su exitosa gira mundial”, “O sea que El Rey del Pop Erasmo Catarino No cantara la manzanita?”, “Ay Erasmo Catarino, aparte de curioso te pones de irresponsable”, fueron algunos de los comentarios contra el exacadémico por no asistir a la final de esta entrega del famoso programa.

Dentro del reality, Yahir sólo mencionó que la ausencia de Catarino se debió a causas de fuerza mayor.

Es, precisamente, Rubí quien se encontraba hasta abajo en la tabla de posiciones de entre los demás finalistas, Andrés, Cesia, Nelson, Mar, por lo que corre el riesgo de quedarse a un paso de cumplir su sueño. Inclusive, el hecho de que la quinceañera más famosa del mundo pasara al seleccionado grupo de candidatos al primer lugar causó una gran polémica, pues hubo parte del público a favor y en contra.





