Rosalía conmocionó a fans tras ser captada en su llegada a México: “Ya llegó tu Motomami”

La española se presentará el próximo domingo en CDMX (Foto: Getty Images)

Tras un amplio periodo donde los conciertos presenciales se vieron afectados por la pandemia de COVID-19, este 2022 parece ser el regreso de impactantes shows que han dejado con la boca abierta hasta a los fans más exigentes y, fue en esta ocasión, que la cantante española Rosalía recibió todo el cariño mexicano tras su llegada al país.

Y es que la intérprete de éxitos como Despechá, Con Altura o Saoko se encuentra actualmente en su gira Motomami World Tour, la cual llegará a Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara en las próximas fechas.

A través de TikTok usuarios de redes sociales no dudaron en compartir el momento en que la artista de talla internacional pisó tierra azteca. Así, entre medios de comunicación que le impedían caminar, hasta fans que lograron acercarse para tomarse algunas fotos con la estrella, fue que Rosalía inició su trayecto en México.

Algunos internautas incluso compartieron en sus redes sociales los autógrafos que la famosa les dio en las inmediaciones del Aeropuerto.

“Me firmó mis vinilos y me pidió disculpas por no poder hacerlo como ella quería”, escribió @joshuawelch1806.

Las reacciones pro parte de los internautas no se hicieron esperar y varios se mostraron sumamente emocionados de que Rosalía se encuentre en el país.

“Ya llegó tu Motomami”. “Qué hermosa es”. “Tan sencilla mi niña”. “No había visto tal recibimiento desde Thalía”,fueron algunas de las menciones que llenaron la caja de comentarios.

Cabe recordar que tres serán las principales sedes de su visita para los tres conciertos programados para el país: la Ciudad de México podrá corear La Noche De Anoche, Candy o Bizcochito el 14 de agosto en el Auditorio Nacional; para Guadalajara, Jalisco, el 17 en el Auditorio Telmex y el 19 de agosto estará en Auditorio Citibanamex en Monterrey, Nuevo León.

Rosalía estrenó el esperado video de “Despechá”

Fue hace unos días cuando Rosalía estrenó a nivel mundial el video oficial de Despechá, una de sus muchas canciones que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

En el audiovisual se la puede ver disfrutando de la playa y del sol, bailando al ritmo pegadizo que combina algo del merengue, por su inspiración en artistas de República Dominicana, sin dejar de lado un toque de reguetón y pop, pero con un claro mensaje de empoderamiento de parte de quienes alguna vez intentaron olvidar a una pareja, tal como menciona en su letra.

La gira de Rosalía ha dado mucho de qué hablar (Foto: Getty Images)

“Hay muchas formas de estar Despechá, en este tema es desde la locura y la libertad, sin reservas ni arrepentimiento”, dijo la artista española con respecto a su nuevo tema. En este mismo contexto agradeció mediante un posteo a figuras como Fefita La Grande, Juan Luis Guerra y Omega, reconociendo que “sin ellos esta canción no existiría”.

Semanas antes de su lanzamiento oficial, el single ya se había viralizado gracias a la plataforma de Tiktok, aunque únicamente un fragmento, el cual los fanáticos repetían en bucle. Incluso, comenzaron a circular videos en Youtube con ese breve clip de la canción, los cuales ya suman millones de visualizaciones.

Por su parte, la afamada artista promocionó la canción a través de sus redes sociales, como lo hizo con un video en Instagram cantando parte del verso publicado el 13 de julio, acrecentando el deseo de su fanaticada por escuchar el sencillo completo.

