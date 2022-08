La razón por la que Edith Márquez pudo quedarse sin volver a caminar y canceló algunas presentaciones

(Foto: IG edithmarquezlanda)

Este 10 de agosto, Edith Márquez anunció que por motivos de salud, no podrá presentarse a sus conciertos del mes de agosto. La afectación que presenta incluso la habría dejado sin la capacidad de caminar.

En conversación con el programa Hoy, Edith Márquez reveló que se sometió a una cirugía en la espalda por la que ahora está tomando terapia de rehabilitación:

“Me operaron de la espalda porque tuve un problema con la ciática y estaba dolorosísimo el asunto, no podía caminar, no me podía poner ni siquiera tacones”. Además, detalló que su recuperación ha sido lenta, ya que la operación a la que se enfrentó es de una delicadeza importante, pues fue en la columna vertebral.

“La verdad es que he ido evolucionando muy lentamente y poco a poco porque ya cuando te tocan la columna ya quedas de alguna forma ‘tocada’”, explicó.

Respecto a su proceso de recuperación, la cantante de diversos géneros musicales detalló lo siguiente, dejando en claro que es su público su principal motivación para enfrentar esta situación médica:

“Estoy haciendo fisioterapia, estoy nadando y estoy haciendo yoga (...) la verdad es que ha valido mucho la pena porque hoy por hoy la gente, como siempre digo es la que manda y me tiene en un concepto que yo no les puedo fallar entonces ahora sí que he pagado mi derecho de piso”.

La famosa cantante de Timbiriche explicó la situación a sus admiradores a través de redes sociales y además, les pidió una disculpa por cancelar sus conciertos, dejando en claro que si tiene interés por seguir en su carrera musical, pero que de momento, necesita recuperarse.

“Hoy por mi salud tendré que guardar reposo con cuidados intensivos para cada día estar mejor, Mis médicos que me han estado atendiendo estos días me han ordenado reposo, siguiendo un tratamiento estricto para que mi salud mejore y pronto me recupere”, escribió en un comunicado de su cuenta de Instagram.

Los eventos habrían tenido lugar el 11 de agosto en Tulancingo, Hidalgo; el 13 en San Luis Potosí, el 19 en Fresnillo, Zacatecas y el 26 en el estado de Aguascalientes.

En su comunicado, Edith Márquez mencionó que se sentía apenada por tener que poner su salud antes que su carrera. “Les ofrezco una disculpa desde el corazón, pero en cuanto la salud me lo permita, estaré de nuevo con ustedes anunciando las nuevas fechas donde estaremos cantando juntos estas canciones que ustede han hecho éxitos”, escribió.

