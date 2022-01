El emotivo mensaje de Edith Márquez para iniciar 2022

Edith envió un mensaje a sus seguidores (Foto: IG edithmarquezlanda)

La celebración de Año Nuevo puede entenderse de múltiples formas, sin embargo, la esperanza y curiosidad para lo que depara el futuro es lo que le da un toque misterioso.

No obstante, antes de concluir el año, algunos personajes de la farándula compartieron con sus seguidores a través de redes sociales, algunas reflexiones sobre el 2021. Tal fue el caso de Edith Márquez, quien aseguró que el año pasado no fue nada sencillo.

“Hoy le digo adiós, a un año en donde me siento agradecida por la bendición de estar viva de estar sana, de haberme recuperado de una cirugía de columna, y por fin poder vivir sin esos dolores extremos”, comenzó a contar desde su cuenta de Instagram.

Asimismo, añadió que el año que recién terminó fue complicado para ella debido a la incertidumbre, el miedo, la ansiedad y muchas decepciones. Márquez remarcó que durante este periodo de tiempo también se cuestionó sobre el destino de su vida o su música.

Edith Márquez contó que el año pasado se sintió un poco perdida (Foto: Cuartoscuro)

“Le doy gracias a Dios de tener a mi familia que me entiende, me ama, me escucha y siempre me sostiene. Hoy más que nunca me amo y me acepto tal y como soy, hoy le doy gracias a esos obstáculos que me hacen tener mas carácter para hacerme más fuerte, voy a mi ritmo y a mi manera pero con la convicción muy clara de lo que quiero.”, dijo.

Respecto a lo que espera para este 2022, Edith remarcó que llegó el momento de luchar contra viejo fantasma y continuar apreciando las experiencias a las que se ha tenido que anteponer.

“Este año que se termina sin duda me hizo crecer, me hizo amar mi realidad tal cual, encontré la fuerza para re conectarme conmigo misma, e iniciar este año mas fuerte que nunca y con mucha esperanza de que todo estará bien, aprendí que todo en esta vida es in permanencia incluso los buenos momentos.Gracias a todos los que estuvieron cerca escuchándome y acompañándome en este proceso.Hoy suelto lo que no me hace bien, y me agarro fuerte de este aprendizaje doloroso pero muy necesario. Gracias a ustedes mis Marquezos por todo y por tanto, aquí seguiremos mientras Dios me lo permita les daré siempre lo mejor de mi.Bienvenido 2022 !!”, concluyó.

Los internautas no tardaron en reaccionar y le enviaron a la artista algunas palabras de apoyo para sobrellevar los duros momentos que vivió en el pasado.

La cantante mencionó que este año será mejor para ella (Foto: EFE/ Ocesa Seitrack /SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS)

“Gracias a usted por tan bellas palabras y profunda reflexión. Gracias por mostrar su alma y su gran belleza interior. Un fuerte abrazo y mis más sincero respeto y admiración”, “dios bendice tu camino, tu familia tu carrera y que este año que esta por iniciar este igual lleno de bendiciones amor, prosperidad y éxitos te queremos millones gracias gracias gracias por ser parte de nuestras vidas” son algunos de los comentarios que aparecen en el perfil de Márquez.

Cabe recordar que a mediados de mayo, la cantante Edith Márquez contó que cuando entró a la agrupación Timbiriche sufrió de bullying por parte de sus compañeros, sin embargo, esta vez precisó que esa no fue la peor experiencia de su niñez, sino el clasismo que enfrentó al entrar al mundo del entretenimiento.

“Forma parte de mi pasado, y de mi carrera, es una parte muy importante. Además, compartí muchas cosas con ellos. Éramos niños. Cuando éramos más pequeños me desconectaban el micrófono, me ponían el extintor debajo de mi puerta, eran travesuras, y pasaban porque convivíamos todo el tiempo”, dijo la ex jueza de la Academia en exclusiva con Venga la Alegría.

