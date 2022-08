Dalú mostró la primera fotografía de Luna, su pequeña bebé

Dalú mostró la primera foto de su bebé (Foto: Instagram/@dalumusica)

Fue en marzo de este mismo año cuando la cantante Dalú anunció su embarazo, sin embargo, lo anunció en una etapa bastante avanzada, así que este 11 de agosto ya mostró en una fotografía la pequeña mano de su bebé.

A pesar de que la ex concursante de La Academia decidió mantener su vida personal en privado, decidió compartir la alegría de haberse convertido en mamá con sus admiradores. De acuerdo con su publicación, la bebé Luna nació el pasado 9 de agosto.

“09.08.22 Ella es exactamente lo que había soñado. Perfecta (She’s exactly what I dreamed of. Perfect)”, escribió. En la publicación, dejó ver la diminuta mano de su bebé en comparación con su dedo, el cual estaba sujetando.

En la publicación, Dalú recibió todo tipo de felicitaciones por parte de sus colegas, sus amigos y fans, entre las cuales se destacó la de Laura Zapata, quien escribió: “¡Wow! llegó el día de tener a tu hermosa Leoncita entre tus brazos. Que Dios y la Santísima Virgen la acompañen siempre y a ti con la gran bendición de ser madre”.

Entre los mensajes de alegría también se encontró el de Kalimba, que escribió: “Ellos siempre lo son. Felicidades enormes amiga de mi alma. De aquí en adelante todo lo que venga es bueno, hasta lo difícil, verás.” Por otra parte, Erika Alcocer le dio la “bienvenida al mundo de las mamás cantantes”, mientras que Dennis Arana escribió “¡Que emocioooooon! Les mando besos ya quiero verlas”.

Otras personalidades que felicitaron a Dalú fueron Sofía Aragón, La Chicuela, Ismael Zhu y Gibrán Gutiérrez. Fue en marzo de este año cuando la ganadora de La Academia en 2020 reveló una tierna fotografía con su pareja. En la imagen se observa a su novio abrazándola por atrás, mientras ella posa con un top negro dejando al descubierto su vientre.

“Bebé abordo”, comenzó Dalú a escribir en su publicación, para después señalar que estaba muy emocionada por todo lo que se avecinaba en su vida.

“No sabía cuánta falta le hacías a mi vida hasta que escuché tus primeros latiditos, te esperamos enamorados de ti y cada vez con mas ansias de darte todo el amor y felicidad que tenemos por tu existencia. Definitivamente eres y serás por siempre mi más grande obra de arte”, dijo.

Por qué Dalú decidió mantener en privado su vida amorosa en privado

A pesar de que la cantante suele compartir con sus seguidores de redes sociales los aspectos más destacados de su día a día, no se sabe ni siquiera el nombre de su prometido. En conversación con el programa Venga la Alegría, Dalú explicó lo siguiente:

“La verdad es que me gusta mantener mucho mi relación en privado, más porque él no es del medio artístico y no está acostumbrado a toda la atención, a las cámaras, los focos y los fans”, dejando en claro que no quiere involucrar a su enamorado en el mundo del espectáculo.

En esa misma conversación, Dalú dejó entrever que fue su prometido quien decidió mantenerse alejado de las cámaras y las entrevistas, ya que no es una figura pública. De igual manera, desde que estaba embarazada dijo que tendría cuidado con la privacidad de su hija, lo cual está cumpliendo, pues solo mostró su mano.

“Trato de respetar mucho su privacidad lo más que yo puedo. Sí había publicado cosas de nuestra relación, pero no le he dado énfasis para que no se desvíe la atención hacia él porque no le gusta”, mencionó en el programa matutino de Azteca Uno.

