Carlos Rivera derritió a Cynthia Rodríguez con romántica dedicatoria en concierto de San Luis Potosí

Tras sus merecidas pero misteriosas vacaciones por España, Italia, Grecia, Turquía y Francia, Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez protagonizaron un romántico momento durante un concierto del ex académico en San Luis Potosí. Y es que el ganador de la tercera generación de La Academia compartió un mensaje para todas las personas que están enamoradas e hizo énfasis en su relación con la presentadora de Venga la Alegría.

Se viralizó en redes sociales un fragmento audiovisual del concierto que el intérprete de Que lo nuestro se quede nuestro, Solo tú, Te esperaba y Recuérdame ofreció en el Palenque de la Fenapo. En el video aparece en el centro del escenario externando un emotivo mensaje para contextualizar su siguiente canción, Otras vidas, y para sorpresa de muchos hizo referencia a su novia, a quien considera como “el amor de su vida”.

Si hoy tú tienes esa enorme fortuna y eres como yo de esos afortunados de tener al amor de tú vida a tu lado, porque cada vez que la miras sólo puedes agradecer que algo muy bueno hiciste en la otra vida para merecerla o merecerlo , pues entonces déjame que te cante esta canción.

Como era de esperarse, sus palabras desataron la euforia de los presentes y entre aplausos comenzó su interpretación. Pero eso no fue todo, mientras cantaba volveó a ver directamente hacia al lugar donde estaba Cynthia Rodríguez, quien con una gran sonrisa en el rostro grabó el inolvidable momento con su celular.

Esto fue recuperado por @blancavzqz en TikTok, espacio que sirvió para que los usuarios de la plataforma aplaudieran el gesto que tuvo el ex académico con la conductora y mandaron sus mejores vibras para la pareja de quienes todavía se desconoce si ya están casados.

“Cynthia grabándolo”. “Qué afortunados”. “Cynthia la más enamorada”. “Ok, pero la sonrisa de Cyn”, fueron algunos comentarios.

¿Cynthia Rodríguez estaría a punto de dejar “Venga la Alegría”?

Internautas comenzaron a especular sobre el supuesto matrimonio debido a que ambos posaron con anillos en las fotografías que subieron a sus redes durante sus vacaciones. (Captura: @cynoficial / Instagram)

En medio de rumores sobre su supuesto enlace matrimonial con Carlos Rivera que se habría llevado a cabo a principios del pasado mes de junio en España y la posibilidad de un embarazo, comenzó a correr un rumor respecto a que la ex académica estaría por terminar su contrato con TV Azteca -y por lo tanto con su matutino- porque tendría en puerta nuevos proyectos lejos de la televisora.

Así lo dio a conocer el periodista de espectáculos, Alex Kaffie, a través de su cuenta oficial de Instagram: “Cynthia Rodríguez de Rivera deja el matutino de Azteca Uno. Sí, la exalumna de La Academia ha renunciado, porque tiene otros planes personales y laborales, a su puesto como conductora en VLA”.

El colaborador de Sale el sol adelantó que será el próximo jueves 11 de agosto cuando la alumna de la cuarta generación del reality de canto dará a conocer la noticia. Sin embargo, hasta el momento no ha hecho declaraciones al respecto y se mantiene al margen en sus redes sociales.

¿Qué dijo Cynthia Rodríguez cuando anunció sus vacaciones?

Fue el pasado 30 de mayo cuando la artista dio a conocer -durante Venga la Alegría- que dejaría temporalmente el matutino de TV Azteca porque tomaría un largo descanso y aseguró que su salida sería temporal.

“Después de 17 años en esta empresa, estoy agradecida porque me dejaron tomar unas vacaciones largas, las que nunca he tomado durante esta carrera [...] aquí nos veremos [de regreso], aquí vendré a contarles todo sobre cómo me fue en mis vacaciones”, declaró.

Me voy a regalar un tiempecito, me voy de viaje un ratito a disfrutar de mi relación, de mi vida para regresar recargada.

“Les prometo que haré algunas videollamadas para que me respondan [...] Hay tantas cosas que de verdad... yo les quiero decir que lo que vean en mis redes sociales y lo que vean aquí en mi casa, TV Azteca, eso es lo que pasa, es la realidad, es la verdad, aquí les estaremos contando todo lo que pase con mi carrera, así ha sido desde hace 17 años”, concluyó.

