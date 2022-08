Rubén Cerda reveló si podría perder su casa por supuesto fraude de Sergio Sendel: “Soy un comprador de buena fe”

Instagram/ @sergiosendel.oficial HuellaLince

Rubén Cerda está envuelto en el escándalo por el origen de una propiedad donde vive actualmente. Ante las especulaciones sobre la posibilidad de perder su residencia tras supuestamente haber sido víctima de fraude, el querido actor mexicano aseguró que adquirió el inmueble de “buena fe”, comentó que ya cuenta con el respaldo de sus abogados para comprobar que es el propietario y explicó por qué las escrituras no están a su nombre.

Todo comenzó hace unos días, cuando Sylvia de Rugama y Jorge Reynoso señalaron al actor Sergio Sendel y su consanguíneo por presunto robo, despojo y fraude. De acuerdo con la entrevista que Sylvia cedió para TVNotas, desde 2015 los hermanos habrían ocupado 14 inmuebles que no eran de su propiedad para ponerlos a la venta mediante “documentos falsos” y una de estos lo habría adquirido Maria Elena Saldaña, recordada por su icónico personaje, La Güereja.

“Mi papá, José de Rugama Jiménez, falleció el 11 de marzo de 1992 por causas naturales. Fue un gran empresario publicista de una marca famosa de cerveza [...] mi padre dejó las propiedades al cuidado de una prima hermana, Gabriela Sastre, pero su poder concluyó cuando murió mi padre”, declaró para dicho medio.

Sylvia aseguró que las propiedades son parte de la herencia que les dejó a ella y a su hermano su padre, pero lamentablemente no habían podido visitarlas porque ambos viven en el extranjero. Entonces, su prima Gabriela quedó como a cargo de mantener todo en orden, sin embargo, después de que enfermó, uno de sus amigos habría aprovechado la oportunidad para venderlas. Así señaló a Sergio Sendel y su consanguíneo como responsables.

Pero... ¿qué tiene que ver Rubén Cerda en todo esto?

Las escrituras que mostró el programa de TV Azteca están a nombre de "La Güereja". (Foto Instagram: @mariaelenasalof)

Según explicó Sylvia de Rugama en la misma entrevista para TV Notas, una de dichas propiedades fue adquirida por Maria Elena Saldaña, quien a su vez se la vendió a Rubén Cerda, actual residente del lugar. El rostro de una conocida marca de comida para bebé sostuvo una plática con Ventaneando donde contó que fue hace aproximadamente ocho años cuando adquirió el inmueble, pero todavía no tiene las escrituras a su nombre.

“Todo se hace de forma legal ante un notario público con las escrituras del terreno, con el predial del terreno a nombre de la señora María Elena Saldaña. Llevo desde 2014 viviendo en esta propiedad, ostentándome como el dueño de la propiedad. Aquí vive mi familia, tengo recibos de luz, agua, teléfono, todo a mi nombre o a nombre de mi esposa”, dijo.

Yo soy un comprador de buena fe

Respecto al reclamo que recibió por parte de Sylvia de Rugama hace unos días, comentó que en dado caso de que se trate de un fraude él sería un afectado más, pues asegura que compró su casa conforme dicta la ley. También mencionó que hasta el momento no ha recibido denuncia alguna y espera que sus abogados encuentren una solución muy pronto.

“Me resulta como un tercero afectado en el sentido de que la situación es directamente entre la señora Silvia de Rugana y la señora María Elena Saldaña. Yo hasta ahorita no he recibido ningún tipo de documento, nada, mis abogados ya están enterados de esto”, agregó.

Bajo el mismo contexto, confesó que ya estableció comunicación con Maria Elena Saldaña, quien sólo le comentó que su equipo legal está investigando el trasfondo de la situación.

“Yo me puse en contacto con ella para ver qué es lo que estaba sucediendo. Ella también está tomando las acciones pertinentes con sus abogados [...] sea una situación de fraude, si está metido el señor Sendel no lo sé”, dijo.

